Украинский боксер хевивейта Богдан Миронець проведет бой против кубинца Хосе Лардуэта в Германии.
Главные тезисы
- Богдан Миронец сразится против кубинца Хосе Лардуэта в Германии в бою, организованном Universum Boxing.
- Миронец победил британских супертяжей Кеша Али и Натана Гормана, показав отличную форму.
- Бой-реванш между Усиком и Фьюри вызывает большой интерес у поклонников бокса, после честной победы Усика в первой встрече.
- Лардуэт имеет впечатляющий стаж, а Миронец стремится доказать свою превосходство в ринге.
- Ожидается, что поединок между Миронцем и Лардуэтом пройдет 12 декабря в немецком Гамбурге и принесет зрителям захватывающие моменты.
Что известно о бое Миронца против Лардуэта
Отмечается , что сражение пройдет в немецком Гамбурге 12 декабря. Организатором поединка выступает компания Universum Boxing.
В частности, 34-летний Лардуэт входил в элиту любительского бокса Кубы, а в 2009 году получил титул бронзового призера чемпионата мира.
В профессиональном боксе кубинец дебютировал в 2019 году. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом.
В то же время киевлянин Богдан Миронець совершил настоящую сенсацию, победив британских боксеров Кеша Али и Натана Гормана. Последний является двоюродным братом Тайсона Фьюри.
Свое последнее сражение Миронец провел в апреле 2024 года, когда победил чеха Павела Соура. В общей сложности на счету Богдана 9 побед на профи-ринге, из них 5 — досрочных. Единственное поражение украинец потерпел в октябре 2021 года от француза Дэвида Спилмонта.
Что известно о бой-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
Эксчемпион мир в хевивейте британец Тайсон Фьюри считает, что украинский боксер супертяж Александр Усик одержал честную победу над ним в их первом бою.
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