Украинский боксер-супертяж Миронец получил нового соперника ― кто это
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Украинский боксер-супертяж Миронец получил нового соперника ― кто это

Богдан Миронец
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Источник:  online.ua

Украинский боксер хевивейта Богдан Миронець проведет бой против кубинца Хосе Лардуэта в Германии.

Главные тезисы

  • Богдан Миронец сразится против кубинца Хосе Лардуэта в Германии в бою, организованном Universum Boxing.
  • Миронец победил британских супертяжей Кеша Али и Натана Гормана, показав отличную форму.
  • Бой-реванш между Усиком и Фьюри вызывает большой интерес у поклонников бокса, после честной победы Усика в первой встрече.
  • Лардуэт имеет впечатляющий стаж, а Миронец стремится доказать свою превосходство в ринге.
  • Ожидается, что поединок между Миронцем и Лардуэтом пройдет 12 декабря в немецком Гамбурге и принесет зрителям захватывающие моменты.

Что известно о бое Миронца против Лардуэта

Отмечается , что сражение пройдет в немецком Гамбурге 12 декабря. Организатором поединка выступает компания Universum Boxing.

В частности, 34-летний Лардуэт входил в элиту любительского бокса Кубы, а в 2009 году получил титул бронзового призера чемпионата мира.

В профессиональном боксе кубинец дебютировал в 2019 году. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом.

Богдан Миронець проведет бой против Хосе Лардуэта с Кубы
Хосе Лардуэт

В то же время киевлянин Богдан Миронець совершил настоящую сенсацию, победив британских боксеров Кеша Али и Натана Гормана. Последний является двоюродным братом Тайсона Фьюри.

Свое последнее сражение Миронец провел в апреле 2024 года, когда победил чеха Павела Соура. В общей сложности на счету Богдана 9 побед на профи-ринге, из них 5 — досрочных. Единственное поражение украинец потерпел в октябре 2021 года от француза Дэвида Спилмонта.

Что известно о бой-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Эксчемпион мир в хевивейте британец Тайсон Фьюри считает, что украинский боксер супертяж Александр Усик одержал честную победу над ним в их первом бою.

В конце концов он выиграл раздельным решением судей, поэтому честная победа для парня. Он не принимал судейское решение, не правда ли? Если бы я принял решение, это была бы честная победа для меня. Усик получил свой счет 10-8 в девятом раунде, и именно это, вероятно, подтолкнуло его к победе в поединке. Я думаю, что бы я ни сделал после этого, после девятого раунда, это ничего бы не изменило. Я знаю, что ему дали 11 раунд, а мне дали 12 раунд, — отметил Фьюри.

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