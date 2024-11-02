Что известно о бое Миронца против Лардуэта

Отмечается , что сражение пройдет в немецком Гамбурге 12 декабря. Организатором поединка выступает компания Universum Boxing.

В частности, 34-летний Лардуэт входил в элиту любительского бокса Кубы, а в 2009 году получил титул бронзового призера чемпионата мира.

В профессиональном боксе кубинец дебютировал в 2019 году. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом.

Хосе Лардуэт

В то же время киевлянин Богдан Миронець совершил настоящую сенсацию, победив британских боксеров Кеша Али и Натана Гормана. Последний является двоюродным братом Тайсона Фьюри.

Свое последнее сражение Миронец провел в апреле 2024 года, когда победил чеха Павела Соура. В общей сложности на счету Богдана 9 побед на профи-ринге, из них 5 — досрочных. Единственное поражение украинец потерпел в октябре 2021 года от француза Дэвида Спилмонта.

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