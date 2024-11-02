Що відомо про бій Миронця проти Лардуета

Зазначається, що бій пройде у німецькому Гамбурзі 12 грудня. Організатором поєдинку виступає компанія Universum Boxing.

Зокрема, 34-річний Лардует входив до еліти аматорського боксу Куби, а 2009 році здобув титул бронзового призера чемпіонату світу.

У професійному боксі кубинець дебютував у 2019 році. На його рахунку 13 перемог, 11 з яких — нокаутом.

Хосе Лардует

У той же час киянин Богдан Миронець створив справжню сенсацію, перемігши британських боксерів Кеша Алі та Натана Гормана. Останній є двоюрідним братом Тайсона Ф’юрі.

Свій останній бій Миронець провів у квітні 2024 року, коли переміг чеха Павела Соура. Загалом на рахунку Богдана 9 перемог на профі-рингу, з них 5 — дострокових. Єдиної поразки українець зазнав у жовтні 2021 року від француза Девіда Спілмонта.

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