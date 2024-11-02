Український боксер хевівейту Богдан Миронець проведе бій проти кубинця Хосе Лардуета у Німеччині.
Головні тези:
- Богдан Миронець проведе бій проти кубинця Хосе Лардуета в Німеччині за участю компанії Universum Boxing.
- Український боксер Миронець здобув перемоги над британськими супертяжами Кешем Алі та Натаном Горманом.
- Олександр Усик здобув чесну перемогу над Тайсоном Ф'юрі.
- Боксерський світ очікує великий інтригуючий поєдинок між українцем Богданом Миронцем та кубинцем Хосе Лардуетом.
- Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі залишає за собою багато питань та очікувань від шанувальників боксу.
Що відомо про бій Миронця проти Лардуета
Зазначається, що бій пройде у німецькому Гамбурзі 12 грудня. Організатором поєдинку виступає компанія Universum Boxing.
Зокрема, 34-річний Лардует входив до еліти аматорського боксу Куби, а 2009 році здобув титул бронзового призера чемпіонату світу.
У професійному боксі кубинець дебютував у 2019 році. На його рахунку 13 перемог, 11 з яких — нокаутом.
У той же час киянин Богдан Миронець створив справжню сенсацію, перемігши британських боксерів Кеша Алі та Натана Гормана. Останній є двоюрідним братом Тайсона Ф’юрі.
Свій останній бій Миронець провів у квітні 2024 року, коли переміг чеха Павела Соура. Загалом на рахунку Богдана 9 перемог на профі-рингу, з них 5 — дострокових. Єдиної поразки українець зазнав у жовтні 2021 року від француза Девіда Спілмонта.
Що відомо про бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі
Ексчемпіон світ у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український боксер супертяж Олександр Усик здобув чесну перемогу над ним у їхньому першому бою.
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