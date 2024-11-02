Український боксер-супертяж Миронець отримав нового суперника ― хто це
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Український боксер-супертяж Миронець отримав нового суперника ― хто це

Богдан Миронець
Джерело:  online.ua

Український боксер хевівейту Богдан Миронець проведе бій проти кубинця Хосе Лардуета у Німеччині. 

Головні тези:

  • Богдан Миронець проведе бій проти кубинця Хосе Лардуета в Німеччині за участю компанії Universum Boxing.
  • Український боксер Миронець здобув перемоги над британськими супертяжами Кешем Алі та Натаном Горманом.
  • Олександр Усик здобув чесну перемогу над Тайсоном Ф'юрі.
  • Боксерський світ очікує великий інтригуючий поєдинок між українцем Богданом Миронцем та кубинцем Хосе Лардуетом.
  • Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі залишає за собою багато питань та очікувань від шанувальників боксу.

Що відомо про бій Миронця проти Лардуета

Зазначається, що бій пройде у німецькому Гамбурзі 12 грудня. Організатором поєдинку виступає компанія Universum Boxing.

Зокрема, 34-річний Лардует входив до еліти аматорського боксу Куби, а 2009 році здобув титул бронзового призера чемпіонату світу.

У професійному боксі кубинець дебютував у 2019 році. На його рахунку 13 перемог, 11 з яких — нокаутом.

Богдан Миронець проведе бій проти Хосе Лардуета з Куби
Хосе Лардует

У той же час киянин Богдан Миронець створив справжню сенсацію, перемігши британських боксерів Кеша Алі та Натана Гормана. Останній є двоюрідним братом Тайсона Ф’юрі.

Свій останній бій Миронець провів у квітні 2024 року, коли переміг чеха Павела Соура. Загалом на рахунку Богдана 9 перемог на профі-рингу, з них 5 — дострокових. Єдиної поразки українець зазнав у жовтні 2021 року від француза Девіда Спілмонта.

Що відомо про бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі

Ексчемпіон світ у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український боксер супертяж Олександр Усик здобув чесну перемогу над ним у їхньому першому бою. 

Зрештою, він виграв роздільним рішенням суддів, тому чесна перемога для хлопця. Він не приймав суддівське рішення, чи не так? Якби я прийняв рішення, це була б чесна перемога для мене. Усик отримав свій рахунок 10-8 у дев’ятому раунді, і саме це, ймовірно, підштовхнуло його до перемоги у поєдинку. Я думаю, що б я не зробив після цього, після дев’ятого раунду, це нічого б не змінило. Я знаю, що йому дали 11 раунд, а мені дали 12 раунд, — зазначив Ф'юрі.

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