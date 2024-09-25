Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті — українці знову тріумфують

Авторитетне видання Give me Sport оприлюднило рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті. Найцікавішим є те, що у топ-4 потрапили одразу троє українських чемпіонів: Володимир Кличко, Олександр Усик та Віталій Кличко.
Головні тези:
- Володимир Кличко, Олександр Усик та Віталій Кличко продовжують прославляти Україну на міжнародній спортивній арені.
- Володимир Кличко став лідером нового рейтингу, а на другій сходинці опинився Олександр Усик.
- У рейтингу також є відомі боксери з Великої Британії, США та Нової Зеландії.
Українські боксери підкорили престижний міжнародний рейтинг
На першій сходинці — колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Як відомо, за час своєї кар'єри він виграв 23 поєдинки за титули чемпіона світу.
Одразу за ним — Олександр Усик — чинний володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO.
На четвертій позиції — перший в історії України чемпіон світу в професійному боксі Віталій Кличко, який наразі є мером Києва.
Загалом рейтинг від Give me Sport виглядає наступним чином:
Найкращі боксери надважкої ваги у XXI столітті
Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO)
Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO)
Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO)
Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO)
Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)
Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO)
Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO)
Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO)
Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO)
Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)
Як виглядає рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії
Тут на першій сходинці розмістився також український чемпіон — володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик.
Рейтинг P4P від The Ring
Олександр Усик (22-0, 14 KO)
Наоя Іноуе (28-0, 25 KO)
Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)
Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)
Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)
Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
Дзунто Накатані (28-0, 21 КО)
Девін Хейні (31-0, 15 КО)
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-