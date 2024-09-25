Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті — українці знову тріумфують

Авторитетне видання Give me Sport оприлюднило рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті. Найцікавішим є те, що у топ-4 потрапили одразу троє українських чемпіонів: Володимир Кличко, Олександр Усик та Віталій Кличко.

Українські боксери підкорили престижний міжнародний рейтинг

На першій сходинці — колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Як відомо, за час своєї кар'єри він виграв 23 поєдинки за титули чемпіона світу.

Одразу за ним — Олександр Усик — чинний володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO.

На четвертій позиції — перший в історії України чемпіон світу в професійному боксі Віталій Кличко, який наразі є мером Києва.

Загалом рейтинг від Give me Sport виглядає наступним чином:

Найкращі боксери надважкої ваги у XXI столітті

Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO) Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO) Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO) Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO) Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO) Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO) Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO) Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO) Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO) Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)

Як виглядає рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Тут на першій сходинці розмістився також український чемпіон — володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг P4P від The Ring