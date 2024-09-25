Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті — українці знову тріумфують
Категорія
Спорт
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Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті — українці знову тріумфують

Кличко
Джерело:  online.ua

Авторитетне видання Give me Sport оприлюднило рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті. Найцікавішим є те, що у топ-4 потрапили одразу троє українських чемпіонів: Володимир Кличко, Олександр Усик та Віталій Кличко.

Головні тези:

  • Володимир Кличко, Олександр Усик та Віталій Кличко продовжують прославляти Україну на міжнародній спортивній арені.
  • Володимир Кличко став лідером нового рейтингу, а на другій сходинці опинився Олександр Усик.
  • У рейтингу також є відомі боксери з Великої Британії, США та Нової Зеландії.

Українські боксери підкорили престижний міжнародний рейтинг

На першій сходинці — колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Як відомо, за час своєї кар'єри він виграв 23 поєдинки за титули чемпіона світу.

Одразу за ним — Олександр Усик — чинний володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO.

На четвертій позиції — перший в історії України чемпіон світу в професійному боксі Віталій Кличко, який наразі є мером Києва.

Загалом рейтинг від Give me Sport виглядає наступним чином:

Найкращі боксери надважкої ваги у XXI столітті

  1. Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO)

  2. Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO)

  3. Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO)

  4. Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO)

  5. Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)

  6. Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO)

  7. Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO)

  8. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO)

  9. Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO)

  10. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)

Як виглядає рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Тут на першій сходинці розмістився також український чемпіон — володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик (22-0, 14 KO)

  2. Наоя Іноуе (28-0, 25 KO)

  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

  4. Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)

  5. Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)

  6. Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)

  7. Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)

  8. Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)

  9. Дзунто Накатані (28-0, 21 КО)

  10. Девін Хейні (31-0, 15 КО)

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