Затримання Усика в аеропорту Кракова — стали відомі обставини інциденту

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня. Як зʼясувалося, боксер збирався вилетіти на тренувальний збір до Іспанії.

Стали відомі обставини затримання Усика в Польщі

Як розповів виданню Przeglad Sportowy промоутер Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка, боксер приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, звідки збирався вилетіти на тренувальний збір до Іспанії.

Проте служби з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака його товариша. Усик нібито заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга. В результаті затримали обох.

Станом на зараз Усика вже відпустили.

Боксер пояснив, що стався непорозуміння. Він висловив повагу польським правоохоронцям, зазначивши, що вони сумлінно виконують свої обов’язки, незалежно від зросту, ваги, розмаху рук чи титулів.

Що відомо про затримання Усика

Першим про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на інцидент і повідомив, що доручив міністрам закордонних справ Андрію Сибізі та внутрішніх справ Ігорю Клименку розібратися в деталях ситуації, яка сталася в аеропорту Кракова.

Зараз все добре, нашого чемпіона відпустили, його більше не затримують. На фото він разом із нашим генконсулом у Кракові одразу після звільнення, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

I spoke with Oleksandr Usyk on the phone after he was detained.



I was disappointed by this attitude towards our citizen and champion.



I instructed the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Andrii Sybiha, and the Minister of Internal Affairs of Ukraine, Ihor Klymenko, to… pic.twitter.com/LNKcH0OupR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2024

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до свого польського колеги Радослава Сікорського для розв'язання цього питання, а також доручив генконсулу висловити протест і обурення через таке ставлення.

Речник МЗС України Георгій Тихий також прокоментував затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова, заявивши, що генконсул України вже терміново виїхав до аеропорту для з’ясування всіх обставин.

Він додав, що українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина і чемпіона.