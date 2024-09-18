Задержание Усика в аэропорту Кракова — стали известны обстоятельства инцидента
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Спорт
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Задержание Усика в аэропорту Кракова — стали известны обстоятельства инцидента

Задержание Усика в аэропорту Кракова — стали известны обстоятельства инцидента
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Источник:  online.ua

Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Как выяснилось, боксер собирался вылететь на тренировочный сбор в Испанию.

Главные тезисы

  • Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова во время планированной поездки на тренировочный сбор в Испанию.
  • Обстоятельства задержания связаны с отказом пускать на борт самолета товарища Усика, что привело к задержанию обоих спортсменов.
  • Власти Украины, включая президента Владимира Зеленского и министров иностранных дел, реагируют на инцидент и принимают меры для разрешения ситуации.
  • Усика уже отпустили, и боксер объяснил произошедшее как недоразумение, выразив уважение к польским стражам порядка.
  • МИД Украины высылает генконсула в аэропорт Кракова для выяснения обстоятельств и выражения протеста в связи с отношением к украинскому гражданину и спортсмену.

Стали известны обстоятельства задержания Усика в Польше

Как рассказал изданию Przeglad Sportowy промоутер Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, боксер приехал на автомобиле из Киева в Краков, откуда собирался вылететь на тренировочный сбор в Испанию.

Однако службы по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета его товарища. Усик якобы заявил, что сам не улетит, и был против задержания друга. В результате задержали обоих.

По состоянию на данный момент Усика уже отпустили.

Боксер объяснил, что произошло недоразумение. Он выразил уважение польским стражам порядка, отметив, что они добросовестно выполняют свои обязанности, независимо от роста, веса, размаха рук или титулов.

Что известно о задержании Усика

Первым об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент и сообщил, что поручил министрам иностранных дел Андрею Сибиге и внутренним делам Игорю Клименко разобраться в деталях ситуации, которая произошла в аэропорту Кракова.

Сейчас все хорошо, наш чемпион отпущен, его больше не задерживают. На фото он вместе с нашим генконсулом в Кракове сразу после увольнения, — сообщил Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к своему польскому коллеге Радославу Сикорскому для решения этого вопроса, а также поручил генконсулу выразить протест и возмущение из-за такого отношения.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий также прокомментировал задержание Александра Усика в аэропорту Кракова, заявив, что генконсул Украины уже срочно выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств.

Он добавил, что украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону.

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