Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке — украинцы снова в топе

Авторитетное издание Give me Sport обнародовало рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке. Самое интересное, что в топ-4 попали сразу три украинских чемпиона: Владимир Кличко, Александр Усик и Виталий Кличко.

Украинские боксеры покорили престижный международный рейтинг

На первой строчке — бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Как известно, за время своей карьеры он выиграл 23 поединка за титулы чемпиона мира.

Сразу за ним — Александр Усик — действующий обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO.

На четвертой позиции — первый в истории Украины чемпион мира в профессиональном боксе Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева.

В общем, рейтинг от Give me Sport выглядит следующим образом:

Лучшие боксеры сверхтяжелого веса в XXI веке

Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO) Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO) Тайсон Фьюри (Великобритания 34−1−1, 24 KO) Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO) Деонтей Уайлдер (США, 43−4−1, 42 KO) Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO) Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO) Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO) Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO) Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

Как выглядит рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Здесь на первой строчке разместился также украинский чемпион — обладатель поясов WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик.

Рейтинг P4P от The Ring