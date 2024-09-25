Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке — украинцы снова в топе
Категория
Спорт
Дата публикации

Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке — украинцы снова в топе

Кличко
Читати українською
Источник:  online.ua

Авторитетное издание Give me Sport обнародовало рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке. Самое интересное, что в топ-4 попали сразу три украинских чемпиона: Владимир Кличко, Александр Усик и Виталий Кличко.

Главные тезисы

  • Владимир Кличко, Александр Усик и Виталий Кличко продолжают прославлять Украину на международной спортивной арене.
  • Владимир Кличко стал лидером нового рейтинга, а на второй строчке оказался Александр Усик.
  • В рейтинге также есть известные боксеры из Великобритании, США и Новой Зеландии.

Украинские боксеры покорили престижный международный рейтинг

На первой строчке — бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Как известно, за время своей карьеры он выиграл 23 поединка за титулы чемпиона мира.

Сразу за ним — Александр Усик — действующий обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO.

На четвертой позиции — первый в истории Украины чемпион мира в профессиональном боксе Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева.

В общем, рейтинг от Give me Sport выглядит следующим образом:

Лучшие боксеры сверхтяжелого веса в XXI веке

  1. Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)

  2. Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)

  3. Тайсон Фьюри (Великобритания 34−1−1, 24 KO)

  4. Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)

  5. Деонтей Уайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)

  6. Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)

  7. Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)

  8. Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)

  9. Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)

  10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

Как выглядит рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Здесь на первой строчке разместился также украинский чемпион — обладатель поясов WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик.

Рейтинг P4P от The Ring

  1. Александр Усик (22-0, 14 KO)

  2. Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO)

  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

  4. Сауль Каннело Альварес (62-2-2, 39 KO)

  5. Джесси Родригес (20-0, 13 КО)

  6. Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)

  7. Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)

  8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)

  9. Дзунто Накатани (28-0, 21 КО)

  10. Девин Хейни (31-0, 15 КО)

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Реванш Усик – Фьюри. Джойс спрогнозировал финал боя
Джойс верит в победу Усика
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Задержание Усика в аэропорту Кракова — стали известны обстоятельства инцидента
Задержание Усика в аэропорту Кракова — стали известны обстоятельства инцидента
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик и Фьюри впервые встретились после победы украинца на Уэмбли ― видео
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?