Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке — украинцы снова в топе

Авторитетное издание Give me Sport обнародовало рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке. Самое интересное, что в топ-4 попали сразу три украинских чемпиона: Владимир Кличко, Александр Усик и Виталий Кличко.
Главные тезисы
- Владимир Кличко, Александр Усик и Виталий Кличко продолжают прославлять Украину на международной спортивной арене.
- Владимир Кличко стал лидером нового рейтинга, а на второй строчке оказался Александр Усик.
- В рейтинге также есть известные боксеры из Великобритании, США и Новой Зеландии.
Украинские боксеры покорили престижный международный рейтинг
На первой строчке — бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Как известно, за время своей карьеры он выиграл 23 поединка за титулы чемпиона мира.
Сразу за ним — Александр Усик — действующий обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO.
На четвертой позиции — первый в истории Украины чемпион мира в профессиональном боксе Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева.
В общем, рейтинг от Give me Sport выглядит следующим образом:
Лучшие боксеры сверхтяжелого веса в XXI веке
Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)
Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)
Тайсон Фьюри (Великобритания 34−1−1, 24 KO)
Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)
Деонтей Уайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)
Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)
Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)
Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)
Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)
Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)
Как выглядит рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
Здесь на первой строчке разместился также украинский чемпион — обладатель поясов WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик.
Рейтинг P4P от The Ring
Александр Усик (22-0, 14 KO)
Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO)
Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
Сауль Каннело Альварес (62-2-2, 39 KO)
Джесси Родригес (20-0, 13 КО)
Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)
Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
Дзунто Накатани (28-0, 21 КО)
Девин Хейни (31-0, 15 КО)
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