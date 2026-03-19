Порошенко фактично здав Донбас Росії у 2014 році — Тарута
Джерело:  УНІАН

Петро Порошенко домовився з росіянами, забезпечив безперешкодний вихід колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська, здав Донбас та продовжив схему комунікації з росією через Віктора Медведчука. Про це в інтерв’ю повідомив народний депутат та колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута.

Головні тези:

  • Порошенко домовився з росіянами та забезпечив безперешкодний вихід колони Гіркіна зі Слов'янська, що спричинило передачу донбасу.
  • Укладення угоди з Медведчуком та підтримка схеми комунікації свідчать про компроміс Порошенко з російськими структурами.

Тоді вже я побачив, що Порошенко практично здав Донбас — Тарута

Тарута зазначив, що вихід неушкодженою колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська до Донецька став результатом політичної домовленості Петра Порошенка та терористів з ОРДЛО.

Моє суб'єктивне розуміння, що це був договорняк. Я думаю, що була якась домовленість Порошенка. Муженко слухав, безумовно, тільки Верховного головнокомандуючого, і він від нього, мабуть, отримав такий наказ не заважати цій колоні, яка спокійно зайшла в Донецьк.

Окремо Тарута зазначає, що висновок про фактичну здачу Донбасу він зробив ще у 2014 році, коли побачив карту бойової обстановки.

Тоді вже я побачив, що Порошенко практично здав Донбас.

Ще одне звинувачення на адресу Порошенка стосувалося ролі Віктора Медведчука як посередника у відносинах з росією. Тарута заявив, що Петро Порошенко не відмовився від цієї моделі комунікації, а фактично продовжив її. Така схема була вигідною самому Медведчуку, який роками продавав себе обом сторонам як незамінного комунікатора.

Він себе продавав для Путіна як та людина, яка має вплив в Україні, а в Україні як та людина, яка має вплив в росії. І цим гарно користувався.

Петро Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм) за співпрацю з Медведчуком та купівлю вугілля з ОРДЛО.

