Порошенко фактически сдал Донбасс России в 2014 году — Тарута
Источник:  УНИАН

Петр Порошенко договорился с россиянами, обеспечил беспрепятственный выход колонны Игоря Гиркина из Славянска, сдал Донбасс и продлил схему коммуникации с россией через Виктора Медведчука. Об этом в интервью сообщил народный депутат и бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута.

Главные тезисы

  • По словам Сергея Таруты, Порошенко заключил соглашение с россиянами, что привело к передаче Донбасса в 2014 году.
  • Соглашение с Медведчуком и поддержка коммуникаций свидетельствуют о компромиссе президента с российскими структурами.

Тогда уже я увидел, что Порошенко практически сдал Донбасс — Тарута

Тарута отметил, что выход невредимой колонны Игоря Гиркина из Славянска в Донецк стал результатом политической договоренности Петра Порошенко и террористов из ОРДЛО.

Мое субъективное понимание, что это был договорняк. Я думаю, что была какая-то договоренность Порошенко. Муженко слушал, безусловно, только Верховного главнокомандующего, и он от него, видимо, получил такой приказ не мешать этой спокойно зашедшей в Донецк колонне.

Отдельно Тарута отмечает, что вывод о фактической сдаче Донбасса он сделал еще в 2014 году, когда увидел карту боевой обстановки.

Тогда я уже увидел, что Порошенко практически сдал Донбасс.

Еще одно обвинение в адрес Порошенко касалось роли Виктора Медведчука как посредника в отношениях с Россией. Тарута заявил, что Петр Порошенко не отказался от этой модели коммуникации, а фактически продлил ее. Такая схема была выгодна самому Медведчуку, который годами продавал себя обеим сторонам как незаменимого коммуникатора.

Он себя продавал для Путина как человек, имеющий влияние в Украине, а в Украине как человек, имеющий влияние в России. И этим хорошо пользовался.

Петр Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статье 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им) за сотрудничество с Медведчуком и покупку угля из ОРДЛО.

