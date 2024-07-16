Порошенко внес залог за эксразведчика Романа Червинского

Народный депутат Петр Порошенко уже внес весь залог – 9 миллионов гривен – за эксразведчика Романа Червинского.
Главные тезисы
- Роман Червинский обвиняется в неудачной попытке похищения российского самолета и представлении себя за влиятельного чиновника.
- Червинский ранее занимал высокие должности в разведке и сейчас находится в СИЗО в ожидании суда.
- Арест и подозрения второй версии касаются попытки мошенничества через вымогательство денег, используя ложную идентификацию.
Порошенко внес залог за Червинского
Накануне Червинскому изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 миллионов гривен. Он фигурирует, в частности, по делу об обстреле аэродрома в Кировоградской области.
Что известно о деле Червинского
Роман Червинский служил в подразделении Сил специальных операций и занимался деятельностью партизан на оккупированных территориях страны. Червинский занимал руководящие должности в военной разведке, а также Службу безопасности Украины.
Сейчас Роман Червинский находится в СИЗО. 21 апреля 2023 года он получил подозрение по делу о неудачном похищении российского самолета в апреле-июле 2022 года.
Следствие считает, что он и еще несколько военных решили провести операцию по угону российского самолета без согласия госорганов и спецслужб. По данным СБУ, их действия дали России данные о размещении пилотов и украинских самолетов на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области.
23 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому «Канатово» — тогда погиб командир воинской части, 17 защитников были ранены, а два украинских истребителя уничтожены.
28 декабря 2023 Роману Червинскому сообщили о новом подозрении. Следствие считает, что мужчина пытался получить $100 тысяч, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы.
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