Порошенко внес залог за эксразведчика Романа Червинского
Категория
Украина
Дата публикации

Порошенко внес залог за эксразведчика Романа Червинского

Порошенко внес залог за эксразведчика Романа Червинского
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Источник:  online.ua

Народный депутат Петр Порошенко уже внес весь залог – 9 миллионов гривен – за эксразведчика Романа Червинского.

Главные тезисы

 

  • Роман Червинский обвиняется в неудачной попытке похищения российского самолета и представлении себя за влиятельного чиновника.
  • Червинский ранее занимал высокие должности в разведке и сейчас находится в СИЗО в ожидании суда.
  • Арест и подозрения второй версии касаются попытки мошенничества через вымогательство денег, используя ложную идентификацию.

Порошенко внес залог за Червинского

Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний он сегодня будет на свободе, — заявил 5-й президент Украины Порошенко.

Накануне Червинскому изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 миллионов гривен. Он фигурирует, в частности, по делу об обстреле аэродрома в Кировоградской области.

Что известно о деле Червинского

Роман Червинский служил в подразделении Сил специальных операций и занимался деятельностью партизан на оккупированных территориях страны. Червинский занимал руководящие должности в военной разведке, а также Службу безопасности Украины.

Сейчас Роман Червинский находится в СИЗО. 21 апреля 2023 года он получил подозрение по делу о неудачном похищении российского самолета в апреле-июле 2022 года.

Следствие считает, что он и еще несколько военных решили провести операцию по угону российского самолета без согласия госорганов и спецслужб. По данным СБУ, их действия дали России данные о размещении пилотов и украинских самолетов на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области.

23 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому «Канатово» — тогда погиб командир воинской части, 17 защитников были ранены, а два украинских истребителя уничтожены.

28 декабря 2023 Роману Червинскому сообщили о новом подозрении. Следствие считает, что мужчина пытался получить $100 тысяч, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы.

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