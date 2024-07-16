Порошенко внес залог за эксразведчика Романа Червинского

Народный депутат Петр Порошенко уже внес весь залог – 9 миллионов гривен – за эксразведчика Романа Червинского.

Порошенко внес залог за Червинского

Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний он сегодня будет на свободе, — заявил 5-й президент Украины Порошенко. Поделиться

Накануне Червинскому изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 миллионов гривен. Он фигурирует, в частности, по делу об обстреле аэродрома в Кировоградской области.

Что известно о деле Червинского

Роман Червинский служил в подразделении Сил специальных операций и занимался деятельностью партизан на оккупированных территориях страны. Червинский занимал руководящие должности в военной разведке, а также Службу безопасности Украины.

Сейчас Роман Червинский находится в СИЗО. 21 апреля 2023 года он получил подозрение по делу о неудачном похищении российского самолета в апреле-июле 2022 года.

Следствие считает, что он и еще несколько военных решили провести операцию по угону российского самолета без согласия госорганов и спецслужб. По данным СБУ, их действия дали России данные о размещении пилотов и украинских самолетов на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области.

23 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому «Канатово» — тогда погиб командир воинской части, 17 защитников были ранены, а два украинских истребителя уничтожены.