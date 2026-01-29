Правоохоронці запобігли диверсії ФСБ на залізниці у Хмельницькій області

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об’єктах транспортної інфраструктури України. За результатами дій на випередження на Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці.

16-річний українець планував підірвати залізницю на замовлення РФ

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом 16-річний місцевий мешканець. Окупанти завербували юнака, коли він шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність.

За інструкцією куратора від ФСБ фігурант спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів.

Потім агент придбав комплектуючі для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву. Поширити

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуку в нього вилучено складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).