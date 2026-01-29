Правоохранители предотвратили диверсию ФСБ на железной дороге в Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах транспортной инфраструктуры Украины. По результатам действий на опережение на Хмельнитчине задержан несовершеннолетний агент ФСБ, который готовил подрыв на местной станции Укрзализныци.

16-летний украинец планировал взорвать железную дорогу по заказу РФ

Как установило расследование, заказ РФ выполнял завербованный врагом 16-летний местный житель. Оккупанты завербовали юношу, когда он искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах после отчисления из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость.

По инструкции куратора от ФСБ фигурант сначала обходил местные станции Укрзализныци, чтобы определить, на какой из них происходит самое интенсивное движение. Затем по заданию куратора он приобрел и скрыто установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ.

Таким образом, оккупанты надеялись отследить время и количество поездов, направлявшихся в сторону фронтовых регионов.

Затем агент приобрел комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства (СИН), которое должно было заложить возле объекта Укрзализныци для дистанционного подрыва. Поделиться

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обыска у него изъяты составляющие СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).