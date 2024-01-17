Прем'єр-міністр Китаю відхилив зустріч із Зеленським у Давосі — Politico

Китай не погодився на прохання України про зустріч президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром КНР Лі Цяном.

Чому Лі Цян не зустрівся з Зеленським

Politico пише, що китайська делегація на цьому тижні мала можливість зустрітися з українською в Берні чи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Напередодні форуму глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів і натякнув, що Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Проте цього не відбулося. Видання пише, що Україну задовольнила б будь-яка зустріч, оскільки Київ вже давно сподівається провести відверті особисті переговори з високопосадовцями з Пекіна.

Зеленський на підсумковій конференції у Давосі пояснив, чому не було зустрічі з китайською делегацією.

Є премʼєр Китаю — тоді наш премʼєр з ним зустрінеться. Я би з радістю зустрівся би з лідером Китаю. Сі Цзіньпін приймає рішення в Китаї, а в Україні я приймаю рішення. Мені не потрібні діалоги будь-які, мені потрібні важливі рішення від лідерів, які приймають ці рішення, — наголосив Зеленський. Поширити

За даними анонімного високопоставленого чиновника США, Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у певний момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії.

Інший високопоставлений чиновник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Український посадовець сказав Politico, що це не так, заявивши, що в розкладі делегації не було зустрічі з китайськими офіційними особами і що Київ ніколи про неї не просив.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу сказав, що блок закликав Китай відновити прямий контакт із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.

Стосунки Китаю та України після вторгнення РФ

Відсутність зустрічі, за даними Politico, є однією з останніх ознак того, що Китай не збирається домагатися припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Натомість Пекін став на бік Росії, постачаючи їй матеріали військового використання, незважаючи на тиск і санкції Заходу.

Зеленський і китайський лідер Сі Цзіньпін розмовляли по телефону в квітні 2023, а у травні посол Китаю в Україні відвідав Київ. З того часу відносини не активізувалися.