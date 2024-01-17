Премьер-министр Китая отклонил встречу с Зеленским в Давосе — Politico

Китай не согласился на просьбу Украины о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном.

Почему Ли Цян не встретился с Зеленским

Politico пишет, что китайская делегация на этой неделе имела возможность встретиться с украинским в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Накануне форума глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне необходимо присоединиться к мирным переговорам и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Однако этого не произошло. Издание пишет, что Украину удовлетворила бы любая встреча, поскольку Киев уже давно надеется провести откровенные личные переговоры с чиновниками из Пекина.

Зеленский на итоговой конференции в Давосе объяснил, почему не было встречи с китайской делегацией.

Есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Си Цзиньпин принимает решение в Китае, а в Украине принимаю решение. Мне не нужны диалоги какие-либо, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

По данным анонимного высокопоставленного чиновника США, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в определенный момент во время их взаимных визитов в Швейцарию.

Другой высокопоставленный чиновник США заявил, что Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические встречи с Украиной.

Украинский чиновник сказал Politico, что это не так, заявив, что в расписании делегации не было встречи с китайскими официальными лицами и что Киев никогда о ней не просил.

Высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что блок призвал Китай возобновить прямой контакт с Зеленским, отметив, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом.

Отношения Китая и Украины после вторжения РФ

Отсутствие встречи, по данным Politico, является одним из последних признаков того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины.

Вместо этого Пекин принял сторону России, поставляя ей материалы военного использования, несмотря на давление и санкции Запада.

Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали по телефону в апреле 2023 года, а в мае посол Китая в Украине посетил Киев. С тех пор отношения не активизировались.