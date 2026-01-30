Приголомшливе відкриття. Єгиптологи дослідили Велику піраміду Гізи новим методом

Нові дані вказують на загублену цивілізацію, що існувала 20 тис років тому.

Єгиптологи дослідили Велику піраміду Гізи новим методом

Більше століття єгиптологи датували Велику піраміду приблизно 2580 роком до нашої ери, тобто їй близько 4600 років. Але нове і вельми суперечливе дослідження стверджує, що вона може бути на десятки тисяч років старшою.

Італійський інженер Альберто Доніні з Болонського університету заявив, що ерозійні процеси біля основи піраміди припускають, що вона могла бути побудована від 20 тис до 40 тис років тому, що набагато раніше, ніж вважає наукова спільнота. Поширити

Метод відносної ерозії Доніні дозволив оцінити вік піраміди, порівнюючи ступінь ерозії каменів. Вимірюючи різницю в зносі, він розрахував, як довго старіші камені перебували на відкритому повітрі, отримавши дати, що значно перевищують традиційні оцінки.

Дослідження, яке ще не пройшло рецензування, вивчило 12 точок навколо основи піраміди. У кожній точці був отриманий різний вік, що варіюється від 5700 до понад 54 тис років.

Однак середнє значення вказувало на 68-відсоткову ймовірність того, що піраміда була побудована приблизно від 11 тис до 39 тис років тому, при загальному середньому значенні близько 24 900 років.

Доніні підкреслив, що його метод не дає точної дати будівництва, а лише діапазон віку піраміди.

Хоча отримані діапазони дат широкі, висновки вказують на низьку ймовірність офіційного археологічного датування 2560 р. до н.е.

Доніні також припустив, що фараон Хуфу відремонтував піраміду, а не побудував її, що потенційно може переглянути припущення про те, хто насправді її створив.

Видання зазначило, що якщо запропоновані Доніні дати точні, Велика піраміда може передувати не тільки правлінню Хуфу, але і виникненню будь-яких відомих розвинених цивілізацій, підіймаючи питання про історію людства і архітектурні знання в далекому минулому. Поширити

Дослідження кидає виклик давно усталеним уявленням про Стародавній Єгипет і викликало дебати серед археологів, істориків та інженерів.

Деякі вчені сказали, що дані про будівництво піраміди завжди в основному спиралися на текстові джерела, такі як пізніші написи, знайдені всередині пам'ятки, які можуть не відображати початковий період будівництва.

Підхід Доніні відрізняється від традиційного археологічного датування, яке часто спирається на історичні записи, радіовуглецевий аналіз органічних матеріалів або стилістичні порівняння з іншими пам'ятками.