Новые данные указывают на потерянную цивилизацию, существовавшую 20 тыс. лет назад.

Египтологи исследовали Великую пирамиду Гизы новым методом

Более века египтологи датировали Великую пирамиду примерно 2580 годом до нашей эры, то есть ей около 4600 лет. Но новое и весьма противоречивое исследование утверждает, что оно может быть на десятки тысяч лет старше.

Итальянский инженер Альберто Донини из Болонского университета заявил, что эрозионные процессы у основания пирамиды предполагают, что она могла быть построена от 20 тыс. до 40 тыс. лет назад, что гораздо раньше, чем считает научное сообщество. Поделиться

Метод относительной эрозии Донина позволил оценить возраст пирамиды, сравнивая степень эрозии камней. Измеряя разницу в износе, он рассчитал, как долго более старые камни находились на открытом воздухе, получив даты, значительно превышающие традиционные оценки.

Исследование, еще не прошедшее рецензирование, изучило 12 точек вокруг основания пирамиды. В каждой точке был получен разный возраст, варьирующийся от 5700 до более 54 тыс лет.

Однако среднее значение указывало на 68-процентную вероятность того, что пирамида была построена примерно от 11 тыс. до 39 тыс. лет назад, при общем среднем значении около 24 900 лет.

Он подчеркнул, что его метод не дает точной даты строительства, а лишь диапазон возраста пирамиды.

Хотя полученные диапазоны дат широки, выводы указывают на низкую вероятность официальной археологической датировки 2560 г. до н.

Он также предположил, что фараон Хуфу отремонтировал пирамиду, а не построил ее, что потенциально может пересмотреть предположение о том, кто на самом деле ее создал.

Издание отметило, что если предложенные Донине дать точные, Великая пирамида может предшествовать не только правлению Хуфу, но и возникновению каких-либо известных развитых цивилизаций, поднимая вопросы об истории человечества и архитектурных знаниях в далеком прошлом. Поделиться

Исследование бросает вызов давно устоявшимся представлениям о Древнем Египте и вызвало дебаты среди археологов, историков и инженеров.

Некоторые ученые сказали, что данные о строительстве пирамиды всегда в основном опирались на текстовые источники, такие как более поздние надписи, найденные внутри памятки, которые могут не отражать начальный период строительства.

Подход Донини отличается от традиционной археологической датировки, которая часто опирается на исторические записи, радиоуглеродный анализ органических материалов или стилистические сравнения с другими достопримечательностями.