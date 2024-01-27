Програми для iPhone таємно збирають дані користувачів через сповіщення — дослідження

Програми для iPhone, зокрема Facebook, LinkedIn, TikTok і X обходять правила конфіденційності Apple і таємно збирають дані користувачів через сповіщення.
Що виявили дослідники
Застосунки для iOS не мають можливості працювати у фоновому режимі. З причин, пов’язаних здебільшого з конфіденційністю та продуктивністю, iOS призупиняє та зрештою припиняє роботу будь-якої неактивної програми.
Однак починаючи з iOS 10, програми можуть налаштовувати свої push-сповіщення навіть тоді, коли вони не запущені. Цей механізм дозволяє iOS активує програму у фоновому режимі та дає їй обмежений час для налаштування сповіщення.
Дослідники з’ясували, що розробники застосунків користуються цим вікном як можливістю отримати детальну інформацію про пристрій користувача. Ці дані включають тривалість роботи системи, мову клавіатури, доступну пам’ять, стан акумулятора, модель пристрою, яскравість дисплея тощо.
Чи вирішать в iPhone дану проблему
Незабаром відбудуться зміни в правилах операційної системи iPhone, які, як зазначають дослідники, можуть покращити ситуацію, але незрозуміло, чи вирішать вони проблему. Починаючи з весни 2024 року розробники додатків повинні будуть пояснювати, чому та як вони використовують певні API. В теорії це може змусити компанії розкрити, чому вони стежать за користувачам і припинити стеження з незаконною метою, але гарантій цього нема.
Представники Meta та LinkedIn в коментарях виданню категорично заперечили використання зібраних у такий спосіб даних для реклами чи інших неналежних цілей. Представник LinkedIn сказав, що дані використовуються лише для забезпечення належної роботи сповіщень.
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