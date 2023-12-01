У IPhone 16 зʼявиться оновлена кнопка "Дія". Як вона функціонуватиме

Компанія Apple планує включити кнопку "Дія" у всю лінійку iPhone 16. Вона буде змінена з механічною на ємнісного типу, і матиме ще більшу функціональність.

Які функції матиме оновлена кнопка

Оновлена кнопка "Дія" розроблена під кодовою назвою Atlas. Вона функціонуватиме аналогічно кнопці Touch ID Home на старих моделях iPhone або трекпаду Force Touch на пізніших MacBook.

Фото – macrumors.com

На iPhone 15 Pro‌ та Pro Max кнопка "Дія" замінює перемикач відключення звуку, який раніше був на всіх моделях "айфонів". На відміну від перемикача відключення звуку, який служив лише єдиної мети, "Дія" надає користувачам смартфона безліч варіантів використання. Його можна налаштувати для виконання ряду функцій, таких як:

беззвучний режим;

ліхтарик;

камера;

відкриття ярликів для отримання доступу до ряду функцій;

запуск або зупинка запису голосової нотатки;

увімкнення/вимкнення певного режиму фокусування;

спеціальні можливості;

лупа (через додаток Magnfier");

функція перекладу (з'явиться в iOS 17.2).

Які функції додадуться

Згідно з внутрішньою документацією, оновлена кнопка "Дія" на iPhone 16 буде оснащена датчиком сили, який виявляє зміни тиску, а також "функцією перемикання такту". Нова кнопка "Захоплення", запланована для лінійки 16-х "айфонів", також включатиме ті ж функції, що й Atlas - покращена кнопка "Дія".

Раніше повідомлялося, що Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка розв'язуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.