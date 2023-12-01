В iPhone 16 появится обновленная кнопка "Действие". Как она будет функционировать

Компания Apple планирует включить кнопку "Действие" во всю линейку iPhone 16. Она будет изменена с механической на емкостного типа, и будет иметь еще большую функциональность.

Какие функции будет иметь обновленная кнопка

Обновленная кнопка "Действие" разработана под кодовым названием Atlas. Она будет функционировать аналогично кнопке Touch ID Home на старых моделях iPhone или трекпаду Force Touch на более поздних MacBook.

Фото – macrumors.com

На iPhone 15 Pro‌ и Pro Max кнопка "Действие" заменяет переключатель отключения звука, который раньше был на всех моделях "айфонов". В отличие от переключателя отключения звука, служившего только единственной цели, "Действие" предоставляет пользователям смартфона множество вариантов использования. Его можно настроить для выполнения ряда функций, таких как:

беззвучный режим;

фонарик;

камера;

открытие ярлыков для получения доступа к ряду функций;

запуск или остановка записи голосовой заметки;

включение/выключение определенного режима фокусировки;

специальные возможности;

лупа (через приложение Magnfier");

функция перевода (появится в iOS 17.2).

Какие функции добавятся

Согласно внутренней документации, обновленная кнопка "Действие" на iPhone 16 будет оснащена датчиком силы, выявляющим изменения давления, а также "функцией переключения такта". Новая кнопка "Восторг", запланированная для линейки 16-х "айфонов", также будет включать те же функции, что и Atlas – улучшенная кнопка "Действие".

Ранее сообщалось, что Apple внедрит новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Добавим также, что американская компания Apple совсем отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.