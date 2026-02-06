"Протидія шахедам повинна працювати набагато сильніше". Зеленський анонсував кадрові зміни у ПС ЗСУ
"Протидія шахедам повинна працювати набагато сильніше". Зеленський анонсував кадрові зміни у ПС ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни серед керівництва підрозділів Повітряних сил ЗСУ в деяких областях.

Головні тези:

  • Зеленський анонсував кадрові зміни у підрозділах Повітряних сил ЗСУ для покращення захисту від ударів дронів та шахедів.
  • Президент виділив значну увагу на побудову ефективної системи протидії ударним дронам в українських збройних силах.

Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах — те, що стосується захисту від російських шахедів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що компонент малої ППО — саме протидії ударним дронам — повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є.

На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати.

Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати. 

Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно, вважає Президент.

