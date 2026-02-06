"Противодействие шахедам должно работать гораздо сильнее". Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВС ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве подразделений Воздушных сил ВСУ в некоторых областях.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ для улучшения системы противодействия ударным дронам и шахедам.
- Президент призвал усилить компонент малой ПВО для сдерживания новых угроз и предотвращения возможных проблем.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что компонент малой ПВО — именно противодействия ударным дронам — должен работать значительно сильнее и не допускать существующих сейчас проблем.
Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать.
Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно, считает Президент.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-