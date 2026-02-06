"Противодействие шахедам должно работать гораздо сильнее". Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВС ВСУ
"Противодействие шахедам должно работать гораздо сильнее". Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВС ВСУ

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве подразделений Воздушных сил ВСУ в некоторых областях.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ для улучшения системы противодействия ударным дронам и шахедам.
  • Президент призвал усилить компонент малой ПВО для сдерживания новых угроз и предотвращения возможных проблем.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Воздушные силы Вооруженных сил. Будут там кадровые изменения, в части областей, в подразделениях — то, что касается защиты от российских шахедов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что компонент малой ПВО — именно противодействия ударным дронам — должен работать значительно сильнее и не допускать существующих сейчас проблем.

На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать.

Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать.

Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно, считает Президент.

