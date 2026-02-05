Украина вернула из России 157 пленных — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из России 157 пленных — Зеленский

Владимир Зеленский
обмен
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении 5 февраля из российского плена 157 граждан Украины.

Главные тезисы

  • Украина вернула 157 пленных из России в рамках обмена, благодаря усилиям украинских воинов и постоянной работе в этом направлении.
  • Среди вернувшихся 157 украинцев — это воины различных военных подразделений и гражданские лица, включая солдат, сержантов и офицеров.

157 украинцев вернулись из российского плена домой

Зеленский отметил, что 157 украинцев — это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы — солдаты, сержанты и офицеры. Также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с 2022 года.

Сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать. Благодарю всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает возможность возвращать украинцев домой из России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что Украина продолжит работу, чтобы освободить своих людей из плена.

Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих.

Наши дома

По сообщению Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, уволенные военнослужащие защищали страну в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

Большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Домой возвращается военнослужащий Национальной Гвардии порабощенный во время захвата ЧАЭС.

139 уволенных сегодня украинских граждан находились в российской неволе с 2022 года.

Особенностью сегодняшнего обмена есть то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Наши дома

Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".

Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника — 63 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему три месяца не происходят обмены военнопленными с РФ — ответ Зеленского
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия затягивает проведение обменов военнопленными". Зеленский призвал мир давить на страну-агрессорку
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными с Россией
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?