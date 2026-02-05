Украина вернула из России 157 пленных — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении 5 февраля из российского плена 157 граждан Украины.
Главные тезисы
- Украина вернула 157 пленных из России в рамках обмена, благодаря усилиям украинских воинов и постоянной работе в этом направлении.
- Среди вернувшихся 157 украинцев — это воины различных военных подразделений и гражданские лица, включая солдат, сержантов и офицеров.
157 украинцев вернулись из российского плена домой
Зеленский отметил, что 157 украинцев — это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы — солдаты, сержанты и офицеры. Также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с 2022 года.
Зеленский заметил, что Украина продолжит работу, чтобы освободить своих людей из плена.
По сообщению Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, уволенные военнослужащие защищали страну в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.
Большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
Домой возвращается военнослужащий Национальной Гвардии порабощенный во время захвата ЧАЭС.
Особенностью сегодняшнего обмена есть то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.
Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".
Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника — 63 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-