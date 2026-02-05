Украина вернула из России 157 пленных — Зеленский

157 украинцев вернулись из российского плена домой

Зеленский отметил, что 157 украинцев — это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы — солдаты, сержанты и офицеры. Также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с 2022 года.

Сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать. Благодарю всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает возможность возвращать украинцев домой из России. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что Украина продолжит работу, чтобы освободить своих людей из плена.

По сообщению Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, уволенные военнослужащие защищали страну в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

Большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Домой возвращается военнослужащий Национальной Гвардии порабощенный во время захвата ЧАЭС.

Особенностью сегодняшнего обмена есть то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".

Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника — 63 года.