"Есть шанс насчет продолжения диалога". Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский заявил, что переговорные делегации Украины, США и России в Абу-Даби договорились о том, что следующая их встреча состоится в ближайшее время.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский сообщил о результатах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, где был достигнут согласованный следующий этап встреч.
- Президент подчеркнул важность быстрых результатов в разрешении конфликта в Донбассе и отметил заинтересованность сторон в установлении мира.
- Зеленский выразил надежду на продолжение диалога, указав на важность достижения скорых результатов и окончания конфликта.
Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров Украины, США и РФ
Об этом Президент сообщил во время совместного с премьер-министром Польши Дональдом Туском общения с представителями медиа в Киеве.
Отвечая на вопрос о результатах этого раунда переговоров, Зеленский ответил:
Он добавил, что относительно следующей встречи договорились, что «будет следующая встреча в ближайшее время».
Что касается характера разговора и о чем говорили? Говорили обо всем. Считается, что информация очень сенситивна. Хотят приехать и мне доложить подробно. Тогда я буду с вами общаться, понимая, где мы находимся. Важно, что процесс идет, хочется более скорых результатов. Если следующая встреча есть, значит, есть шанс по продолжению диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны.
