"Есть шанс насчет продолжения диалога". Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский заявил, что переговорные делегации Украины, США и России в Абу-Даби договорились о том, что следующая их встреча состоится в ближайшее время.

Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров Украины, США и РФ

Об этом Президент сообщил во время совместного с премьер-министром Польши Дональдом Туском общения с представителями медиа в Киеве.

Отвечая на вопрос о результатах этого раунда переговоров, Зеленский ответил:

Раз звучит сейчас тревога (в тот момент раздался сигнал воздушной тревоги — ред.), это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам понятно. Поделиться

Он добавил, что относительно следующей встречи договорились, что «будет следующая встреча в ближайшее время».