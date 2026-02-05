"Есть шанс насчет продолжения диалога". Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби
"Есть шанс насчет продолжения диалога". Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что переговорные делегации Украины, США и России в Абу-Даби договорились о том, что следующая их встреча состоится в ближайшее время.

  • Владимир Зеленский сообщил о результатах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, где был достигнут согласованный следующий этап встреч.
  • Президент подчеркнул важность быстрых результатов в разрешении конфликта в Донбассе и отметил заинтересованность сторон в установлении мира.
  • Зеленский выразил надежду на продолжение диалога, указав на важность достижения скорых результатов и окончания конфликта.

Зеленский озвучил результаты трехсторонних переговоров Украины, США и РФ

Об этом Президент сообщил во время совместного с премьер-министром Польши Дональдом Туском общения с представителями медиа в Киеве.

Отвечая на вопрос о результатах этого раунда переговоров, Зеленский ответил:

Раз звучит сейчас тревога (в тот момент раздался сигнал воздушной тревоги — ред.), это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам понятно.

Он добавил, что относительно следующей встречи договорились, что «будет следующая встреча в ближайшее время».

Что касается характера разговора и о чем говорили? Говорили обо всем. Считается, что информация очень сенситивна. Хотят приехать и мне доложить подробно. Тогда я буду с вами общаться, понимая, где мы находимся. Важно, что процесс идет, хочется более скорых результатов. Если следующая встреча есть, значит, есть шанс по продолжению диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны.

