Работа была содержательной и продуктивной — Умеров о трехсторонней встрече в Абу-Даби
Работа была содержательной и продуктивной — Умеров о трехсторонней встрече в Абу-Даби

Рустем Умеров
встреча
Read in English
Читати українською

В Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов. Завтра планируется их продление.

Главные тезисы

  • Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби был продуктивным и содержательным.
  • Делегации Украины, США и РФ работали с ориентацией на конкретные шаги и практические решения.
  • Умеров оценил результативность трехсторонней встречи и подготавливает доклад для президента Зеленского.

Умеров высоко оценил трехстороннюю встречу Украины, США и РФ в Абу-Даби

Около 12:00 в этот день глава делегации и секретарь СНБО Рустам Умеров сообщил о начале переговоров. По его словам, стартовал переговорный процесс в трехстороннем формате.

В 18:14 Умеров сообщил, что после трехсторонней встречи переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь СНБО

Украинская делегация работала в составе Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

С американской стороны участие в консультациях приняли Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Джош Груэнбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

