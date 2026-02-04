Работа была содержательной и продуктивной — Умеров о трехсторонней встрече в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов. Завтра планируется их продление.

Умеров высоко оценил трехстороннюю встречу Украины, США и РФ в Абу-Даби

Около 12:00 в этот день глава делегации и секретарь СНБО Рустам Умеров сообщил о начале переговоров. По его словам, стартовал переговорный процесс в трехстороннем формате.

В 18:14 Умеров сообщил, что после трехсторонней встречи переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому. Рустем Умеров Секретарь СНБО

Украинская делегация работала в составе Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.