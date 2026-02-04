Робота була змістовною та продуктивною — Умєров про тристоронню зустріч в Абу-Дабі
Категорія
Політика
Дата публікації

Робота була змістовною та продуктивною — Умєров про тристоронню зустріч в Абу-Дабі

Рустем Умєров
Абу-Дабі

В Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин. Завтра планується їх продовження.

Головні тези:

  • Умєров високо оцінив результативний перший день тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.
  • Українська делегація, представлена кваліфікованими фахівцями, долучилася до обговорення разом з партнерами з США та РФ.

Умєров високо оцінив тристоронню зустріч України, США та РФ в Абу-Дабі

Близько 12:00 цього дня голова делегації та секретар РНБО Рустам Умєров повідомив про початок перемовин. За його словами, стартував переговорний процес у тристоронньому форматі.

О 18:14 Умєров поінформував, що після тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар РНБО

Українська делегація працювала у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський обрав для Умєрова нову посаду
Офіс Президента України
Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров анонсував повернення з Росії 1200 полонених українців — коли саме
Рустем Умєров
Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Обговорювали параметри закінчення війни". Умєров розкрив перші подробиці зустрічі в ОАЕ
Рустем Умєров
ОАЕ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?