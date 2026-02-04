Робота була змістовною та продуктивною — Умєров про тристоронню зустріч в Абу-Дабі

В Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин. Завтра планується їх продовження.

Умєров високо оцінив тристоронню зустріч України, США та РФ в Абу-Дабі

Близько 12:00 цього дня голова делегації та секретар РНБО Рустам Умєров повідомив про початок перемовин. За його словами, стартував переговорний процес у тристоронньому форматі.

О 18:14 Умєров поінформував, що після тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь президенту Володимиру Зеленському. Рустем Умєров Секретар РНБО

Українська делегація працювала у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.