Робота була змістовною та продуктивною — Умєров про тристоронню зустріч в Абу-Дабі

В Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин. Завтра планується їх продовження.
Головні тези:
- Умєров високо оцінив результативний перший день тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.
- Українська делегація, представлена кваліфікованими фахівцями, долучилася до обговорення разом з партнерами з США та РФ.
Умєров високо оцінив тристоронню зустріч України, США та РФ в Абу-Дабі
Близько 12:00 цього дня голова делегації та секретар РНБО Рустам Умєров повідомив про початок перемовин. За його словами, стартував переговорний процес у тристоронньому форматі.
О 18:14 Умєров поінформував, що після тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.
Українська делегація працювала у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.
З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.
