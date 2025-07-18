Зеленський обрав для Умєрова нову посаду

18 липня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський своїм указом призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Головні тези:
- Умєров очолював Міністерство оборони 2 роки.
- На посаді секретаря РНБО він замінить Олександра Литвиненка.
Умєров став секретарем РНБО
На сайті Офісу президента України уже оприлюднені укази Володимира Зеленського №496/2025 та №495/2025.
Іншим своїм указом глава держави звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як відомо, 2 роки тому Володимир Зеленський, заручившись підтримкою парламенту, призначив Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони.
За словами Умєрова, на посаді Міністра оборони його пріоритетом були шість ключових напрямів:
1. Оборонне планування
2. Оборонні закупівлі
3. Розвиток оборонно-промислового комплексу
4. Оборонні технології або MilTech
5. Цифровізація Сил оборони
6. Міжнародна технічна допомога
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