Зеленський обрав для Умєрова нову посаду

Для мене — це найбільша честь у житті. Бути відповідальним за оборону країни, яка щодня бореться за свободу, — це безпрецедентний виклик. Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися. Я дякую нашим воїнам за цю стійкість.