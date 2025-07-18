Зеленський обрав для Умєрова нову посаду
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський обрав для Умєрова нову посаду

Офіс Президента України
Умєров

18 липня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський своїм указом призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Головні тези:

  • Умєров очолював Міністерство оборони 2 роки.
  • На посаді секретаря РНБО він замінить Олександра Литвиненка.

Умєров став секретарем РНБО

На сайті Офісу президента України уже оприлюднені укази Володимира Зеленського №496/2025 та №495/2025.

Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в одному з них.

Іншим своїм указом глава держави звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як відомо, 2 роки тому Володимир Зеленський, заручившись підтримкою парламенту, призначив Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони.

Для мене — це найбільша честь у житті. Бути відповідальним за оборону країни, яка щодня бореться за свободу, — це безпрецедентний виклик. Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися. Я дякую нашим воїнам за цю стійкість.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Ексглава Міноборони України, Секретар РНБО

За словами Умєрова, на посаді Міністра оборони його пріоритетом були шість ключових напрямів:

1. Оборонне планування

2. Оборонні закупівлі

3. Розвиток оборонно-промислового комплексу

4. Оборонні технології або MilTech

5. Цифровізація Сил оборони

6. Міжнародна технічна допомога

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