Зеленский назначил Умерова на новую должность

18 июля официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Главные тезисы
- Умеров возглавлял Министерство обороны 2 года.
- В должности секретаря СНБО он заменит Александра Литвиненко.
Умеров стал секретарем СНБО
На сайте Офиса президента Украины уже обнародованы указы Владимира Зеленского №496/2025 и №495/2025.
Другим своим указом глава государства уволил Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как известно, два года назад Владимир Зеленский, заручившись поддержкой парламента, назначил Рустема Умерова на должность Министра обороны.
По словам Умерова, в должности Министра обороны его приоритетом были шесть ключевых направлений:
1. Оборонное планирование
2. Оборонные закупки
3. Развитие оборонно-промышленного комплекса
4. Оборонительные технологии или MilTech
5. Цифровизация сил обороны
6. Международная техническая помощь.
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