Зеленский назначил Умерова на новую должность

Для меня это самая большая честь в жизни. Быть ответственным за оборону ежедневно борющейся за свободу страны — это беспрецедентный вызов. Мы ведем войну против ядерного государства, которое имеет гораздо больше ресурсов. Но за эти годы Россия так и не добилась ни одной стратегической победы. Мы выстояли. Я благодарю наших воинов за эту стойкость.