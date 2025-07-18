Зеленский назначил Умерова на новую должность
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил Умерова на новую должность

Офис Президента Украины
Умеров стал секретарем СНБО
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18 июля официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главные тезисы

  • Умеров возглавлял Министерство обороны 2 года.
  • В должности секретаря СНБО он заменит Александра Литвиненко.

Умеров стал секретарем СНБО

На сайте Офиса президента Украины уже обнародованы указы Владимира Зеленского №496/2025 и №495/2025.

Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, — сказано в одном из них.

Другим своим указом глава государства уволил Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как известно, два года назад Владимир Зеленский, заручившись поддержкой парламента, назначил Рустема Умерова на должность Министра обороны.

Для меня это самая большая честь в жизни. Быть ответственным за оборону ежедневно борющейся за свободу страны — это беспрецедентный вызов. Мы ведем войну против ядерного государства, которое имеет гораздо больше ресурсов. Но за эти годы Россия так и не добилась ни одной стратегической победы. Мы выстояли. Я благодарю наших воинов за эту стойкость.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Эксглава Минобороны Украины, Секретарь СНБО

По словам Умерова, в должности Министра обороны его приоритетом были шесть ключевых направлений:

1. Оборонное планирование

2. Оборонные закупки

3. Развитие оборонно-промышленного комплекса

4. Оборонительные технологии или MilTech

5. Цифровизация сил обороны

6. Международная техническая помощь.

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