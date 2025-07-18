Генштаб сообщает о новых успехах Сил обороны Украины

За прошедшие сутки украинские воины успели успешно ликвидировать 1180 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 135 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники врага.
Главные тезисы
- 17 июля россияне совершили 5892 обстрелов на фронте и за его пределами.
- Всего за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 18 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1039830 (+1180) человек
танков — 11032 (+3) ед
боевых бронированных машин — 23005 (+9) ед
артиллерийских систем — 30485 (+47) ед
РСЗО — 1441 (+1) ед
средства ПВО — 1197 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 46549 (+135)
крылатые ракеты — 3491 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 55494 (+111)
специальная техника — 3932 (+0)
Как сообщает Генштаб ВСУ, 17 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну важную цель российских захватчиков.
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