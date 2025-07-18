Генштаб сообщает о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки украинские воины успели успешно ликвидировать 1180 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 135 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники врага.

Главные тезисы

  • 17 июля россияне совершили 5892 обстрелов на фронте и за его пределами.
  • Всего за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 18 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1039830 (+1180) человек

  • танков — 11032 (+3) ед

  • боевых бронированных машин — 23005 (+9) ед

  • артиллерийских систем — 30485 (+47) ед

  • РСЗО — 1441 (+1) ед

  • средства ПВО — 1197 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46549 (+135)

  • крылатые ракеты — 3491 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 55494 (+111)

  • специальная техника — 3932 (+0)

Как сообщает Генштаб ВСУ, 17 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну важную цель российских захватчиков.

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