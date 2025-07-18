Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 18 июля - первые подробности
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В течение ночи 17 и 18 июля российские оккупанты осуществляли атаку на мирные украинские города и села 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 11 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях.

Атака России на Украину 18 июля — первые подробности

В этот раз воздушное нападение российские захватчики осуществляли по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Главное направление удара — прифронтовые территории на востоке Украины.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Также Воздушные силы ВСУ сообщают, что 6 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

В общей сложности произошло попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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