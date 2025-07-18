Сили ППО оголосили результати повітряного бою з РФ

Протягом ночі 17 та 18 липня російські окупанти здійснювали атаку на мирні українські міста та села 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Загалом силам ППО вдалося знищити 11 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях.
Атака Росії на Україну 18 липня — перші подробиці
Цього разу повітряний напад російські загарбники здійснювали із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Головний напрямок удару — прифронтові території на сході України.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 6 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Загалом відбулося влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.