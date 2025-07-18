Генштаб звітує про нові успіхи Сил оборони України

Протягом минулої доби українські воїни встигли успішно ліквідувати 1180 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 135 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки ворога.
Головні тези:
- 17 липня росіяни здійснили 5892 обстрілів на фронті та поза його межами.
- Загалом, протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 18 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1039830 (+1180) осіб
танків — 11032 (+3) од
бойових броньованих машин — 23005 (+9) од
артилерійських систем — 30485 (+47) од
РСЗВ — 1441 (+1) од
засоби ППО — 1197 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46549 (+135)
крилаті ракети — 3491 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 55494 (+111)
спеціальна техніка — 3932 (+0)
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 17 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-