Умєров анонсував повернення з Росії 1200 полонених українців — коли саме

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про майбутній обмін військовополоненими з Росією.

Україна та Росія домовилися про обмін 1200 людей

Умєвро заявив, що за дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1200 українців. Рустем Умєров Секретар РНБО

Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.