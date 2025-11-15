Умєров анонсував повернення з Росії 1200 полонених українців — коли саме
Умєров анонсував повернення з Росії 1200 полонених українців — коли саме

Рустем Умєров
Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про майбутній обмін військовополоненими з Росією.

Головні тези:

  • Повернення 1200 українських полонених з Росії оголосив Секретар РНБО Рустем Умєров.
  • Україна та Росія домовилися про обмін людьми за посередництвом партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.
  • Завдяки активації стамбульських домовленостей планується звільнення 1200 українців з полону.

Україна та Росія домовилися про обмін 1200 людей

Умєвро заявив, що за дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1200 українців.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар РНБО

Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними.

