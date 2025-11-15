Умєров анонсував повернення з Росії 1200 полонених українців — коли саме

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про майбутній обмін військовополоненими з Росією.
Головні тези:
- Повернення 1200 українських полонених з Росії оголосив Секретар РНБО Рустем Умєров.
- Україна та Росія домовилися про обмін людьми за посередництвом партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.
- Завдяки активації стамбульських домовленостей планується звільнення 1200 українців з полону.
Україна та Росія домовилися про обмін 1200 людей
Умєвро заявив, що за дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.
Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними.
