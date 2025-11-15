Умеров анонсировал возвращение из России 1200 пленных украинцев — когда именно

Украина и Россия договорились об обмене 1200 человек

Умевро заявил, что по поручению Президента Украины в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.

В результате переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об увольнении 1200 украинцев. Рустем Умеров Секретарь СНБО

В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты. Поделиться