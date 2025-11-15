Умеров анонсировал возвращение из России 1200 пленных украинцев — когда именно

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о предстоящем обмене военнопленными с Россией.
Главные тезисы
- Умеров объявил о возвращении 1200 украинцев из российского плена в рамках обмена пленными.
- Договоренность о возвращении пленных достигнута между Украиной и Россией через посредничество Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
- Планируется активация стамбульских договоренностей для освобождения украинских граждан из плена.
Украина и Россия договорились об обмене 1200 человек
Умевро заявил, что по поручению Президента Украины в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.
Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными.
