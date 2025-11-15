Умеров анонсировал возвращение из России 1200 пленных украинцев — когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал возвращение из России 1200 пленных украинцев — когда именно

Рустем Умеров
Умеров
Read in English
Читати українською

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о предстоящем обмене военнопленными с Россией.

Главные тезисы

  • Умеров объявил о возвращении 1200 украинцев из российского плена в рамках обмена пленными.
  • Договоренность о возвращении пленных достигнута между Украиной и Россией через посредничество Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Планируется активация стамбульских договоренностей для освобождения украинских граждан из плена.

Украина и Россия договорились об обмене 1200 человек

Умевро заявил, что по поручению Президента Украины в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена.

В результате переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об увольнении 1200 украинцев.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь СНБО

В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина провела 68-й обмен пленными с Россией — первые подробности
ГУР
обмен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовит новый обмен пленными с Россией — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит провокации в связи с обменом военнопленными — Зеленский
обмен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?