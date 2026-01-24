Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Инсайдеры раскрыли детали

24 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Несмотря на то, что его результаты пока не разглашаются на официальном уровне, инсайдеры утверждают, что прорыва не произошло.

Украина и Россия не смогли прийти к согласию в спорных вопросах

Острые дискуссии разворачивались вокруг вопроса контроля над Донецкой областью.

Как известно, Россия требует от Украины выйти из той части региона, которую она не может захватить последние 4 года.

Киев не собирается этого делать, ведь именно там расположены самые лучшие оборонительные сооружения.

Даже посредничество США не помогает сдвинуть переговоры с этой мертвой точки — вопрос Донбасса остается непримиримым для сторон.

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что территориальный спор был центральным вопросом переговоров с участием американских посредников:

Самое главное, чтобы Россия была готова прекратить эту войну, которую она начала. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По словам последнего, на встрече обсуждались параметры прекращения войны и дальнейшая логика переговорного процесса.