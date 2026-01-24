Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Инсайдеры раскрыли детали
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Инсайдеры раскрыли детали

Украина и Россия не смогли прийти к согласию в спорных вопросах
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

24 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Несмотря на то, что его результаты пока не разглашаются на официальном уровне, инсайдеры утверждают, что прорыва не произошло.

Главные тезисы

  • Первый раунд мирных переговоров в ОАЭ не принес желаемых результатов.
  • Украина пока не видит желания России завершить эту войну.

Острые дискуссии разворачивались вокруг вопроса контроля над Донецкой областью.

Как известно, Россия требует от Украины выйти из той части региона, которую она не может захватить последние 4 года.

Киев не собирается этого делать, ведь именно там расположены самые лучшие оборонительные сооружения.

Даже посредничество США не помогает сдвинуть переговоры с этой мертвой точки — вопрос Донбасса остается непримиримым для сторон.

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что территориальный спор был центральным вопросом переговоров с участием американских посредников:

Самое главное, чтобы Россия была готова прекратить эту войну, которую она начала.

С заявлением на этот счет также выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По словам последнего, на встрече обсуждались параметры прекращения войны и дальнейшая логика переговорного процесса.

Переговоры проходят на фоне усиления авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным отключениям электроэнергии и отоплению в крупных городах, включая Киев.

Как вам такое?

