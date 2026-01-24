Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Инсайдеры раскрыли детали

24 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Несмотря на то, что его результаты пока не разглашаются на официальном уровне, инсайдеры утверждают, что прорыва не произошло.
Главные тезисы
- Первый раунд мирных переговоров в ОАЭ не принес желаемых результатов.
- Украина пока не видит желания России завершить эту войну.
Украина и Россия не смогли прийти к согласию в спорных вопросах
Острые дискуссии разворачивались вокруг вопроса контроля над Донецкой областью.
Как известно, Россия требует от Украины выйти из той части региона, которую она не может захватить последние 4 года.
Киев не собирается этого делать, ведь именно там расположены самые лучшие оборонительные сооружения.
Даже посредничество США не помогает сдвинуть переговоры с этой мертвой точки — вопрос Донбасса остается непримиримым для сторон.
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что территориальный спор был центральным вопросом переговоров с участием американских посредников:
С заявлением на этот счет также выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По словам последнего, на встрече обсуждались параметры прекращения войны и дальнейшая логика переговорного процесса.
