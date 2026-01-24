Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Інсайдери розкрили важливі деталі

24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах завершився другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Попри те, що його результати поки не розголошуються на офіційному рівні, інсайдери стверджують, що прориву не сталося.

Україна та Росія не змогли дійти згоди у спірних питаннях

Найгостріші дискусії розгорталися навколо питання контролю над Донецькою областю.

Як відомо, Росія вимагає Україну вийти з тієї частини регіону, яку вона не може захопити останні 4 роки.

Київ не збирається цього робити, адже саме там розміщені найміцніші оборонні споруди.

Навіть посередництво США не допомагає зрушити переговори з цієї мертвої точки — питання Донбасу залишається непримиренним для сторін.

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердиа, що територіальна суперечка була центральним питанням переговорів за участю американських посередників:

Найголовніше, щоб Росія була готова припинити цю війну, яку вона ж розпочала.

З заявою з цього приводу також виступив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

За словами останнього, під час зустрічі обговорювалися параметри припинення війни та подальша логіка переговорного процесу.