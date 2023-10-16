Пункти незламності почали свою роботу на залізничних вокзалах України

У залізничних Пунктах незламності буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та зв'язок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку.

Укрзалізниця відкрила “Пункти незламності”

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні із середини жовтня почали працювати Пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Дізнатися їх конкретне місцезнаходження можна за посиланням.

“Укрзалізниця” таким чином готується до зими. У залізничних Пунктах незламності буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та зв'язок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку. Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та в інших населених пунктах.

Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею, – додає голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко. Поширити

Пункти незламності: що відомо

Після масованого обстрілу військами РФ 23 листопада 2022 року в Україні почали розгортати Пункти незламності – місця, де в разі тривалого відключення світла через обстріли, людина може підзарядити мобільні пристрої, зігрітись та випити гарячі напої.

Станом на кінець 2022 року в Україні працювало майже 11,5 тисячі Пунктів незламності, відкритих за сприяння ДСНС, бізнесу та органів місцевої влади.

4 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розпочались перевірки готовності "пунктів незламності" до майбутньої зими.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про Пункти незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.

На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія, – сказав Шмигаль. Поширити

За його словами, у "Дії" українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.