Пункты несокрушимости начали свою работу на железнодорожных вокзалах Украины

В железнодорожных пунктах несокрушимости будет бесперебойное отопление, резервное электропитание и связь благодаря Starlink; там можно будет бесплатно подзарядить технику.

“Укрзалізниця” открыла "Пункты несокрушимости"

На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине с середины октября начали работать Пункты несокрушимости.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Узнать их конкретное местонахождение можно по ссылке .

"Укрзалізниця" таким образом готовится к зиме. В железнодорожных пунктах несокрушимости будет бесперебойное отопление, резервное электропитание и связь благодаря Starlink; там можно будет бесплатно подзарядить технику. Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах.

Также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train, который мы создали вместе с Фондом Говарда Баффета, и обеспечить жителей теплой едой, – добавляет председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко. Поделиться

Пункты несокрушимости: что известно

После массированного обстрела войсками РФ 23 ноября 2022 года в Украине начали развертывать Пункты несокрушимости – места, где в случае длительного отключения света из-за обстрелов человек может подзарядить мобильные устройства, согреться и выпить горячие напитки.

По состоянию на конец 2022 года в Украине работало почти 11,5 тысяч Пунктов несокрушимости, открытых при содействии ГСЧС, бизнеса и органов местной власти.

4 августа 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что начались проверки готовности "пунктов несокрушимости" к предстоящей зиме.

Кабинет министров принял постановление о запуске в приложении "Дія" информационного сервиса о Пунктах несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам заседания правительства 13 октября.

По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Действие, – сказал Шмыгаль. Поделиться

По его словам, в "Дії" украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.