Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 22 вересня зібрав Радбез і почав погрожувати світу тим, що країна-агресорка буде нарощувати ракетне озброєння.

Путін лякає світ нарощуванням ядерного та ракетного озброєнь

Так, російський диктатор заявив, що закінчення Договору зі США щодо стратегічного наступального озброєння у 2026 році означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал. Тобто Путін вже відкрито погрожує Заходу гонкою озброєння з боку Росії.

Путін також сказав, що Росія хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНО, і що Москва готова протягом року після закінчення дії договору дотримуватися його центральних обмежень.

Хоча є умова: збереження Росією обмежень щодо ДСНО можливе лише у разі аналогічних кроків США.

Також Путін цинічно заявив, що ситуація у сфері стратегічної стабільності продовжує деградувати через нібито руйнівні кроки Заходу, що суттєво підірвали основи діалогу країн з ядерною зброєю.

Систему угод РФ та США щодо контролю над ракетно-ядерними та стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтовано. Росія готова відповісти на будь-які стратегічні загрози, причому не на словах, а військово-технічними заходами. Поширити

Наприкінці диктатор зазначив, що Росія впевнена у надійності та ефективності своїх сил стримування, хоча, нібито, не зацікавлена ​​у гонці озброєнь.