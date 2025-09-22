Путин снова угрожает миру ядерным оружием на фоне окончания ДСНВ со США
Путин снова угрожает миру ядерным оружием на фоне окончания ДСНВ со США

Путин
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин 22 сентября собрал Совбез и начал угрожать миру тем, что страна-агрессорка будет наращивать ракетное вооружение.

Главные тезисы

  • После окончания Договора с США, Путин угрожает наращиванием ядерного и ракетного вооружения, что может привести к началу гонки вооружений.
  • Россия готова реагировать на стратегические угрозы, повышая свою военную мощь и подчеркивая важность сохранения статус-кво.
  • Путин обвиняет Запад в разрушительных шагах, подрывающих базы диалога стран с ядерным оружием, и отмечает деградацию системы соглашений на контроль над ядерным вооружением.

Путин пугает мир наращиванием ядерного и ракетного вооружения

Так, российский диктатор заявил, что окончание Договора с США о стратегическом наступательном вооружении в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. То есть Путин уже открыто угрожает Западу гонкой вооружения со стороны России.

Путин также сказал, что Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, и что Москва готова в течение года после окончания действия договора соблюдать его центральные ограничения.

Хотя есть условие: сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов США.

Также Путин цинично заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать из-за якобы разрушительных шагов Запада, которые существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием.

Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонными вооружениями почти полностью демонтирована. Россия готова ответить на какие-либо стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мероприятиями.

В конце диктатор отметил, что Россия уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, хотя якобы не заинтересована в гонке вооружений.

Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

