Нелегитимный президент России Владимир Путин 22 сентября собрал Совбез и начал угрожать миру тем, что страна-агрессорка будет наращивать ракетное вооружение.

Путин пугает мир наращиванием ядерного и ракетного вооружения

Так, российский диктатор заявил, что окончание Договора с США о стратегическом наступательном вооружении в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. То есть Путин уже открыто угрожает Западу гонкой вооружения со стороны России.

Путин также сказал, что Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, и что Москва готова в течение года после окончания действия договора соблюдать его центральные ограничения.

Хотя есть условие: сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов США.

Также Путин цинично заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать из-за якобы разрушительных шагов Запада, которые существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием.

Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонными вооружениями почти полностью демонтирована. Россия готова ответить на какие-либо стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мероприятиями. Поделиться

В конце диктатор отметил, что Россия уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, хотя якобы не заинтересована в гонке вооружений.