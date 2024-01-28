Quantum-Systems дарують Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях

Німецька компанія подарує Україні 100 дронів Trinity

Компанія дуже тісто співпрацює з Україною, і крім 100 дронів Trinity, які будуть подаровані Україні, виробництво також постачає в сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

У листопаді 2023 року, представники компанії повідомили що вони розпочнуть тренування українських операторів дронів у січні 2024 року.

Вони мають навчитись базовим можливостям у розгортанні та управлінні безпілотниками сімейства Trinity.

Trinity Pro

Як відомо, один із трьох варіантів, які Україна отримає буде Trinity Pro у варіант картографічного безпілотника, який має можливість вертикального зльоту та посадки.

Максимальний час знаходження у повітрі Trinity Pro — 90 хвилин, дальність польоту 5-7,5 км, а максимальна злітна вага — 5,75 кг.