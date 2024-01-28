Quantum-Systems дарят Украине 100 дронов Trinity в разных конфигурациях

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems подарит Украине 100 дронов Trinity в разных конфигурациях.
Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity
Компания очень тесто сотрудничает с Украиной, и помимо 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, производство также снабжает сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.
В ноябре 2023 года представители компании сообщили, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года.
Они должны научиться базовым возможностям развертывания и управления беспилотниками семейства Trinity.
Trinity Pro
Как известно, один из трех вариантов, которые Украина получит, будет Trinity Pro в вариант картографического беспилотника, имеющего возможность вертикального взлета и посадки.
Максимальное время нахождения в воздухе Trinity Pro — 90 минут, дальность полета 5-7,5 км, а максимальный взлетный вес — 5,75 кг.
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