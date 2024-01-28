Quantum-Systems дарят Украине 100 дронов Trinity в разных конфигурациях

Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity

Компания очень тесто сотрудничает с Украиной, и помимо 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, производство также снабжает сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.

В ноябре 2023 года представители компании сообщили, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года.

Они должны научиться базовым возможностям развертывания и управления беспилотниками семейства Trinity.

Trinity Pro

Как известно, один из трех вариантов, которые Украина получит, будет Trinity Pro в вариант картографического беспилотника, имеющего возможность вертикального взлета и посадки.

Максимальное время нахождения в воздухе Trinity Pro — 90 минут, дальность полета 5-7,5 км, а максимальный взлетный вес — 5,75 кг.