Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня — кількість загиблих і поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня — кількість загиблих і поранених зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

24 червня вдень Росія атакувала Дніпро 4 ракетами “Іскандер”. Станом на 14.00 25 червня відомо про 19 загиблих та понад 300 поранених внаслідок теракту РФ.

Головні тези:

  • З появою новин про ракетний удар Росії по Дніпру 24 червня кількість загиблих та поранених зростає.
  • За даними офіційних джерел, загинуло 19 людей та понад 300 отримали поранення унаслідок атаки ракетами “Іскандер”.
  • Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про загиблих та постраждалих унаслідок теракту.

У Дніпрі загинуло 19 людей внаслідок атаки РФ 24 червня

У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом в області — 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Також Лисак уточнив кількість поранених.

Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих.

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