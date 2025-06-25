Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня — кількість загиблих і поранених зросла

24 червня вдень Росія атакувала Дніпро 4 ракетами “Іскандер”. Станом на 14.00 25 червня відомо про 19 загиблих та понад 300 поранених внаслідок теракту РФ.
Головні тези:
- З появою новин про ракетний удар Росії по Дніпру 24 червня кількість загиблих та поранених зростає.
- За даними офіційних джерел, загинуло 19 людей та понад 300 отримали поранення унаслідок атаки ракетами “Іскандер”.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про загиблих та постраждалих унаслідок теракту.
У Дніпрі загинуло 19 людей внаслідок атаки РФ 24 червня
У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також Лисак уточнив кількість поранених.