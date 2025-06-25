Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня — количество погибших и раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня — количество погибших и раненых возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепро
Read in English
Читати українською

24 июня днем Россия атаковала Днепр 4 ракетами "Искандер". По состоянию на 14.00 25 июня известно о 19 погибших и более 300 раненых в результате теракта РФ.

Главные тезисы

  • Количество погибших и раненых в результате ракетного удара РФ по Днепру 24 июня продолжает возрастать.
  • По данным официальных источников, погибли 19 человек и более 300 получили ранения в результате атаки ракетами “Искандер”.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию о погибших и пострадавших в результате теракта, призвавши к соболезнованиям.

В Днепре погибли 19 человек в результате атаки РФ 24 июня

В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В общей сложности в области — 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Также Лисак уточнил количество раненых.

Увеличилось и количество жителей, получивших ранения. Их более 300. Спасибо врачам. Они подстерегают людей, которые остаются в медучреждениях. Делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?