Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня — количество погибших и раненых возросло

24 июня днем Россия атаковала Днепр 4 ракетами "Искандер". По состоянию на 14.00 25 июня известно о 19 погибших и более 300 раненых в результате теракта РФ.
Главные тезисы
- Количество погибших и раненых в результате ракетного удара РФ по Днепру 24 июня продолжает возрастать.
- По данным официальных источников, погибли 19 человек и более 300 получили ранения в результате атаки ракетами “Искандер”.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию о погибших и пострадавших в результате теракта, призвавши к соболезнованиям.
В Днепре погибли 19 человек в результате атаки РФ 24 июня
В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также Лисак уточнил количество раненых.