РФ атакувала Україну понад сотнею дронів. Скільки збила ППО

У ніч на 27 січня російські окупанти здійснили атаку на Україну, використавши 104 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори. Українським силам вдалося знищити 57 дронів, ще 39 були втрачено локаційно без негативних наслідків.
Головні тези:
- Російська агресія продовжується: 27 січня РФ влаштувала атаку на Україну за допомогою 104 дронів.
- Українським силам вдалося збити 57 ударних безпілотників і 39 імітаторів без негативних наслідків.
- Інфраструктура постраждала внаслідок атаки: пошкоджені будинки і промислові об'єкти у різних регіонах країни.
- Атака була здійснена з території Росії та окупованого Криму, але українські сили успішно відбили напад.
- Українські Повітряні сили та загартовані підрозділи гідно відбили російську атаку і завдали значних втрат ворогові.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, станом на 9:00 підтверджено знищення 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків».
Внаслідок російського удару пошкоджено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.
Атаку здійснювали з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Дніпрі пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки внаслідок атаки РФ
За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.
По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства.