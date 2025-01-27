РФ атакувала Україну понад сотнею дронів. Скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад сотнею дронів. Скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну понад сотнею дронів. Скільки збила ППО
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У ніч на 27 січня російські окупанти здійснили атаку на Україну, використавши 104 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори. Українським силам вдалося знищити 57 дронів, ще 39 були втрачено локаційно без негативних наслідків.

Головні тези:

  • Російська агресія продовжується: 27 січня РФ влаштувала атаку на Україну за допомогою 104 дронів.
  • Українським силам вдалося збити 57 ударних безпілотників і 39 імітаторів без негативних наслідків.
  • Інфраструктура постраждала внаслідок атаки: пошкоджені будинки і промислові об'єкти у різних регіонах країни.
  • Атака була здійснена з території Росії та окупованого Криму, але українські сили успішно відбили напад.
  • Українські Повітряні сили та загартовані підрозділи гідно відбили російську атаку і завдали значних втрат ворогові.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 9:00 підтверджено знищення 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків».

Внаслідок російського удару пошкоджено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.

Атаку здійснювали з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки внаслідок атаки РФ

За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. 

Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. 

По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства. 

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