РФ атакувала Україну понад сотнею дронів. Скільки збила ППО

У ніч на 27 січня російські окупанти здійснили атаку на Україну, використавши 104 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори. Українським силам вдалося знищити 57 дронів, ще 39 були втрачено локаційно без негативних наслідків.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 9:00 підтверджено знищення 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків».

Внаслідок російського удару пошкоджено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.

Атаку здійснювали з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки внаслідок атаки РФ

За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.

Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. Поширити

По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства.