РФ атаковала Украину более сотни дронов. Сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину более сотни дронов. Сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину более сотни дронов. Сколько сбила ПВО
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В ночь на 27 января российские кафиры совершили атаку на Украину, использовав 104 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Украинским силам удалось уничтожить 57 дронов, еще 39 были потеряны локационно без негативных последствий.

Главные тезисы

  • Российская агрессия продолжается: 27 января РФ устроила атаку на Украину с помощью 104 дронов.
  • Украинским силам удалось сбить 57 ударных беспилотников и 39 имитаторов без негативных последствий.
  • Инфраструктура пострадала в результате атаки: повреждены дома и промышленные объекты в разных регионах страны.
  • Атака была совершена с территории России и оккупированного Крыма, но украинские силы успешно отразили нападение.
  • Украинские Воздушные силы и закаленные подразделения достойно отразили российскую атаку и нанесли значительные потери врагу.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, на 9:00 подтверждено уничтожение 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

39 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий».

В результате российского удара повреждены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Атаку осуществляли с территории России - по направлениям Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражение воздушной атаки обеспечивались авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы, мобильными огненными группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Днепре повреждена инфраструктура и многоэтажки в результате атаки РФ

По словам главы области, вечером и ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла. В Самаровском районе повреждена инфраструктура.

По Никопольскому району захватчики били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

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