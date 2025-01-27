РФ атаковала Украину более сотни дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 27 января российские кафиры совершили атаку на Украину, использовав 104 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Украинским силам удалось уничтожить 57 дронов, еще 39 были потеряны локационно без негативных последствий.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, на 9:00 подтверждено уничтожение 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

39 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий».

В результате российского удара повреждены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Атаку осуществляли с территории России - по направлениям Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражение воздушной атаки обеспечивались авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы, мобильными огненными группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Днепре повреждена инфраструктура и многоэтажки в результате атаки РФ

По словам главы области, вечером и ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Поделиться

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