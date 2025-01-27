РФ атаковала Украину более сотни дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 27 января российские кафиры совершили атаку на Украину, использовав 104 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Украинским силам удалось уничтожить 57 дронов, еще 39 были потеряны локационно без негативных последствий.
Главные тезисы
- Российская агрессия продолжается: 27 января РФ устроила атаку на Украину с помощью 104 дронов.
- Украинским силам удалось сбить 57 ударных беспилотников и 39 имитаторов без негативных последствий.
- Инфраструктура пострадала в результате атаки: повреждены дома и промышленные объекты в разных регионах страны.
- Атака была совершена с территории России и оккупированного Крыма, но украинские силы успешно отразили нападение.
- Украинские Воздушные силы и закаленные подразделения достойно отразили российскую атаку и нанесли значительные потери врагу.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, на 9:00 подтверждено уничтожение 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
39 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий».
В результате российского удара повреждены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях.
Атаку осуществляли с территории России - по направлениям Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Отражение воздушной атаки обеспечивались авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы, мобильными огненными группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В Днепре повреждена инфраструктура и многоэтажки в результате атаки РФ
По словам главы области, вечером и ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.
По Никопольскому району захватчики били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.