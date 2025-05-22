РФ озброюється новими ракетами з ядерними бойовими частинами — що відомо

Ракети з ядерними бойовими частинами для винищувачів створювались ще за часи СРСР, зокрема Р-33, але попри те, що вважаються архаїзмом, у РФ створюють нові.
Головні тези:
- Росія створює нові ракети з ядерними бойовими частинами для винищувачів, що може становити серйозну загрозу.
- Публічні звіти вказують на розширення російського ядерного арсеналу коштом ракет “повітря-повітря” з ядерними бойовими частинами.
- РФ використовує різноманітні ракети, такі як Р-33, Р-37 та КС-172, що є кандидатами на роль ядерних ракет “повітря-повітря”.
Росія ставить на винищувачі ракети з ядерною бойовою частиною
Розвідувальне управління міноборони США (Defense Intelligence Agency, DIA) в публічному звіті "2025 Worldwide Threat Assessment" серед нових загроз з боку РФ вказало доволі незвичне розширення російського ядерного арсеналу завдяки ракетам "повітря-повітря" з ядерною бойовою частиною.
Станом на зараз її характеристики вже відстали від реалій повітряного бою проти сучасного противника. Бо дальність її пуску складає 120 км для базової версії з напівактивним радіолокаційним наведенням. А у версії Р-33С з активною радіолокаційною ГСН, яку наче розробили у 1990 році - 160 км, але під питанням, чи дійсно вони вироблялись.
Щодо потужності її бойової частини у ядерному виконанні публічних даних немає, але вага звичайної конвенційної бойової частини у неї - 55 кг. У такій вазі зазвичай виконуються малопотужні ядерні заряди до 5 кт.
Основною кандидаткою з подібних ракет є Р-37, також відома під назвою РВВ-БД. Її почали розробляти у СРСР, але змогли доробити лише у 2010-х роках, прийнявши на озброєння у 2014 році. Щодо її дальності, то зазначається 200 або 300 км для Р-37М. Обидві версії мають активну радіолокаційну головку самонаведення. Вага бойової частини на рівні 60 кг, що також дозволяє розмістити ядерний заряд.
А ще одним кандидатом на роль ядерної ракети "повітря-повітря" є КС-172 на 400 км на базі ракети до С-300В - 9М83. Її дальність пуску нібито має становити до 400 км, при вазі бойової частини у 50 кг. Особливістю цієї двоступеневої ракети є доволі потужна активна радіолокаційна головка самонаведення, яка, за деклараціями, має захоплювати ціль вже на дальності 80-100 км. Носіями цієї ракети мають бути Су-35 та Су-57.
Водночас сенс застосування ракет "повітря-повітря" об'єктивно вбачається доволі сумнівним. Зрештою ще за часи Холодної війни використання таких ядерних ракет планувалось проти груп стратегічних бомбардувальників. І не лише у СРСР, а й у США, які мали, зокрема, зенітні ракети Bomarc з дальністю знищення цілей до 800 км. Й завдяки ядерному заряду вирішувалось питання точності, а також можливості ураження всієї групи літаків одним "пострілом".
Але зараз існують всі можливості для координованої повітряної атаки не лише у тісному строю. Водночас якщо РФ витрачає ресурси на ці засоби, то, вочевидь, їм для чогось це потрібно
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