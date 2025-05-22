РФ озброюється новими ракетами з ядерними бойовими частинами — що відомо

Ракети з ядерними бойовими частинами для винищувачів створювались ще за часи СРСР, зокрема Р-33, але попри те, що вважаються архаїзмом, у РФ створюють нові.

Росія ставить на винищувачі ракети з ядерною бойовою частиною

Розвідувальне управління міноборони США (Defense Intelligence Agency, DIA) в публічному звіті "2025 Worldwide Threat Assessment" серед нових загроз з боку РФ вказало доволі незвичне розширення російського ядерного арсеналу завдяки ракетам "повітря-повітря" з ядерною бойовою частиною.

Одразу зазначимо, що ще з радянських часів у Росії стоїть на озброєнні далекобійна Р-33 із "ядерним" спорядженням, якою рашисти публічно погримали літом минулого року, підтвердивши її існування. Поширити

Станом на зараз її характеристики вже відстали від реалій повітряного бою проти сучасного противника. Бо дальність її пуску складає 120 км для базової версії з напівактивним радіолокаційним наведенням. А у версії Р-33С з активною радіолокаційною ГСН, яку наче розробили у 1990 році - 160 км, але під питанням, чи дійсно вони вироблялись.

Щодо потужності її бойової частини у ядерному виконанні публічних даних немає, але вага звичайної конвенційної бойової частини у неї - 55 кг. У такій вазі зазвичай виконуються малопотужні ядерні заряди до 5 кт.

Р-37

Основною кандидаткою з подібних ракет є Р-37, також відома під назвою РВВ-БД. Її почали розробляти у СРСР, але змогли доробити лише у 2010-х роках, прийнявши на озброєння у 2014 році. Щодо її дальності, то зазначається 200 або 300 км для Р-37М. Обидві версії мають активну радіолокаційну головку самонаведення. Вага бойової частини на рівні 60 кг, що також дозволяє розмістити ядерний заряд.

Р-37 інтегрована до МыГ-31 та Су-35 і на постійній основі використовується російськими винищувачами проти літаків Повітряних сил ЗСУ ще з 2022 року. При цьому реальна бойова дальність цієї ракети українськими пілотами оцінюється значно менше ніж у російських деклараціях. Поширити

КС-172

А ще одним кандидатом на роль ядерної ракети "повітря-повітря" є КС-172 на 400 км на базі ракети до С-300В - 9М83. Її дальність пуску нібито має становити до 400 км, при вазі бойової частини у 50 кг. Особливістю цієї двоступеневої ракети є доволі потужна активна радіолокаційна головка самонаведення, яка, за деклараціями, має захоплювати ціль вже на дальності 80-100 км. Носіями цієї ракети мають бути Су-35 та Су-57.

Водночас сенс застосування ракет "повітря-повітря" об'єктивно вбачається доволі сумнівним. Зрештою ще за часи Холодної війни використання таких ядерних ракет планувалось проти груп стратегічних бомбардувальників. І не лише у СРСР, а й у США, які мали, зокрема, зенітні ракети Bomarc з дальністю знищення цілей до 800 км. Й завдяки ядерному заряду вирішувалось питання точності, а також можливості ураження всієї групи літаків одним "пострілом".

Але зараз існують всі можливості для координованої повітряної атаки не лише у тісному строю. Водночас якщо РФ витрачає ресурси на ці засоби, то, вочевидь, їм для чогось це потрібно