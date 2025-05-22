РФ вооружается новыми ракетами с ядерными боевыми частями — что известно

Ракеты с ядерными боевыми частями для истребителей создавались еще при СССР, в том числе Р-33, но несмотря на то, что считаются архаизмом, в РФ создают новые.
Главные тезисы
- Создание новых ракет с ядерными боевыми частями для истребителей представляет серьезную угрозу в геополитическом аспекте.
- Российская Федерация расширяет свой ядерный арсенал за счет ракет “воздух-воздух” с ядерными боевыми частями.
- Ракеты Р-33, Р-37 и КС-172 позиционируются как потенциальные ядерные ракеты для истребителей.
Россия ставит на истребители ракеты с ядерной боевой частью
Разведывательное управление минобороны США (Defense Intelligence Agency, DIA) в публичном отчете "2025 Worldwide Threat Assessment" среди новых угроз со стороны РФ указало достаточно необычное расширение российского ядерного арсенала благодаря ракетам "воздух-воздух" с ядерной боевой частью.
По состоянию на данный момент ее характеристики уже отстали от реалий воздушного боя против современного противника.
Относительно мощности ее боевой части в ядерном исполнении публичных данных нет, но вес обычной конвенционной боевой части у нее — 55 кг. В таком весе обычно выполняются маломощные ядерные заряды до 5 кт.
Основной кандидаткой из подобных ракет является Р-37, также известная под названием РВВ-БД. Ее начали разрабатывать в СССР, но смогли доработать только в 2010-х годах, приняв на вооружение в 2014 году. Что касается ее дальности, то отмечается 200 или 300 км для Р-37М. Обе версии имеют активную радиолокационную головку самонаведения. Вес боевой части на уровне 60 кг, что позволяет разместить ядерный заряд.
А еще одним кандидатом на роль ядерной ракеты "воздух-воздух" является КС-172 на 400 км на базе ракеты до С-300В — 9М83. Ее дальность пуска вроде бы должна составлять до 400 км, при весе боевой части в 50 кг. Особенностью этой двухступенчатой ракеты достаточно мощная активная радиолокационная головка самонаведения, которая, по декларациям, должна захватывать цель уже на дальности 80-100 км. Носителями этой ракеты должны быть Су-35 и Су-57.
В то же время смысл применения ракет "воздух-воздух" объективно представляется достаточно сомнительным. В конце концов, еще во время Холодной войны использование таких ядерных ракет планировалось против групп стратегических бомбардировщиков. И не только в СССР, но и в США, имевших, в частности, зенитные ракеты Bomarc с дальностью уничтожения целей до 800 км. И благодаря ядерному заряду решался вопрос точности, а также возможность поражения всей группы самолетов одним "выстрелом".
Но сейчас существуют все возможности для координированной воздушной атаки не только в тесном строю.
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