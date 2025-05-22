РФ вооружается новыми ракетами с ядерными боевыми частями — что известно

Ракеты с ядерными боевыми частями для истребителей создавались еще при СССР, в том числе Р-33, но несмотря на то, что считаются архаизмом, в РФ создают новые.

Россия ставит на истребители ракеты с ядерной боевой частью

Разведывательное управление минобороны США (Defense Intelligence Agency, DIA) в публичном отчете "2025 Worldwide Threat Assessment" среди новых угроз со стороны РФ указало достаточно необычное расширение российского ядерного арсенала благодаря ракетам "воздух-воздух" с ядерной боевой частью.

Сразу отметим, что еще с советских времен в России стоит на вооружении дальнобойная Р-33 с "ядерным" снаряжением, которой рашисты публично погремали летом прошлого года, подтвердив ее существование. Поделиться

По состоянию на данный момент ее характеристики уже отстали от реалий воздушного боя против современного противника.

Относительно мощности ее боевой части в ядерном исполнении публичных данных нет, но вес обычной конвенционной боевой части у нее — 55 кг. В таком весе обычно выполняются маломощные ядерные заряды до 5 кт.

Р-37

Основной кандидаткой из подобных ракет является Р-37, также известная под названием РВВ-БД. Ее начали разрабатывать в СССР, но смогли доработать только в 2010-х годах, приняв на вооружение в 2014 году. Что касается ее дальности, то отмечается 200 или 300 км для Р-37М. Обе версии имеют активную радиолокационную головку самонаведения. Вес боевой части на уровне 60 кг, что позволяет разместить ядерный заряд.

Р-37 интегрирована в МыГ-31 и Су-35 и на постоянной основе используется российскими истребителями против самолетов Воздушных сил ВСУ еще с 2022 года. При этом реальная боевая дальность этой ракеты украинскими пилотами оценивается гораздо меньше, чем в российских декларациях. Поделиться

КС-172

А еще одним кандидатом на роль ядерной ракеты "воздух-воздух" является КС-172 на 400 км на базе ракеты до С-300В — 9М83. Ее дальность пуска вроде бы должна составлять до 400 км, при весе боевой части в 50 кг. Особенностью этой двухступенчатой ракеты достаточно мощная активная радиолокационная головка самонаведения, которая, по декларациям, должна захватывать цель уже на дальности 80-100 км. Носителями этой ракеты должны быть Су-35 и Су-57.

В то же время смысл применения ракет "воздух-воздух" объективно представляется достаточно сомнительным. В конце концов, еще во время Холодной войны использование таких ядерных ракет планировалось против групп стратегических бомбардировщиков. И не только в СССР, но и в США, имевших, в частности, зенитные ракеты Bomarc с дальностью уничтожения целей до 800 км. И благодаря ядерному заряду решался вопрос точности, а также возможность поражения всей группы самолетов одним "выстрелом".

Но сейчас существуют все возможности для координированной воздушной атаки не только в тесном строю.