РФ випередило США у постачанні газу до Європи — FT

У травні імпорт газу з Росії до Європи вперше майже за два роки перевищив поставки зі США, незважаючи на спроби європейських країн відмовитися від російського викопного палива.

Росія в травні поставила в Європу газу більше, ніж США

Видання Financial Times пише, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Москва скоротила постачання трубопровідного газу в Європу, і регіон збільшив імпорт СПГ, а основним постачальником стали США. У вересні 2022 року США обігнали Росію як постачальника газу в Європу, і з 2023 року на них припадає приблизно п'ята частина поставок.

Минулого місяця поставки російського трубопровідного газу і СПГ становили 15% від загального обсягу поставок до ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії. СПГ зі США склав 14% від загального обсягу поставок у регіон, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

У середині 2022 року Росія припинила постачання газу трубопроводами, що з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує постачати його через Україну і Туреччину.

У травні на обсяги поставок вплинули разові чинники, зокрема перебої в роботі великого американського підприємства з експорту СПГ, а в червні Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні запланованих ремонтних робіт. Попит на газ у Європі також залишається відносно слабким, а рівень запаси в сховищах на рекордно високому для цієї пори року рівні.

Том Марцек-Мансер, голова відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS, зазначив, що "такий поворот навряд чи триватиме довго", оскільки влітку Росія зможе постачати СПГ в Азію Північним морським шляхом. За його словами, це, найімовірніше, призведе до скорочення обсягів постачань до Європи, тоді як виробництво СПГ у США знову зросло.

Цього року також закінчується дія транзитної угоди між Україною і Росією, що ставить під загрозу потоки газу цим маршрутом. Європейська комісія підтримує зусилля з розроблення інвестиційного плану з розширення пропускної спроможності трубопроводів Південного газового коридору між ЄС і Азербайджаном.

Високопоставлений представник ЄС заявив, що поставок за цим маршрутом поки що недостатньо, щоб замінити 14 млрд кубометрів російського газу, який надходив через Україну.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що під час поїздки до Японії вона висловила занепокоєння тим, що СПГ перенаправляється з Європи для задоволення попиту в Азії. За її словами, Токіо і Брюссель створили "систему раннього попередження" для моніторингу нестачі ЗПГ і домовилися, що країни мають вживати заходів з енергозбереження.

ЄС готовий компенсувати будь-які негативні події, пов'язані з пропозицією або попитом на світових газових ринках. Наші газові сховища залишаються на рекордно високому рівні, а попит на газ стабілізувався на рекордно низькому рівні, скоротившись на 20% порівняно з 2021 роком, — підсумувала Сімсон. Поширити

Санкції проти російського СПГ

Країни ЄС обговорюють санкції щодо російського СПГ у Європі, але не розглядають можливість повної заборони імпорту.

FT писало, що "Газпром" у найближчі 10 років навряд чи зможе відновити обсяги продажів газу, втрачені через повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50 млрд-75 млрд кубометрів на рік — майже третину від довоєнного рівня.

Щоб компенсувати збитки від втрати європейського ринку, Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може вияви