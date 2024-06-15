У Саратовській області в Росії стався потужний вибух на газопроводі та спалахнула пожежа.

Що відомо про вибух на газопроводі у Саратовській області

Зазначається, що вибух пролунав поблизу населеного пункту Сторожівка.

За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, вибух стався через розгерметизацію газопроводу в умовах аномальної спеки.

Після вибух на газопроводі спалахнула потужна пожежа. Дим та вогонь був помітний за декілька кілометрів.

За словами російських чиновників, газопровід перекрили, а пожежу вже гасять.

Місцеві жителі зазначають, що перед пожежою пролунало кілька потужних вибухів.

Російські ЗМІ з посиланням на телеграм-канали зазначають, що полум'я видно за кілька кілометрів від місця пожежі в Татищевському районі Саратова, висота полум'я сягає 50 метрів.

Що відомо про інші інциденти на території РФ

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, уночі 14 червня щонайменше 70 дронів завдавали потужних ударів по російській авіабазі “Морозовськ”.

Як повідомив журналістам глава ГУР, дрони злітали з території України.

Йшлося про щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash.

Кирило Буданов також наголосив, що наразі його команда збирає інформацію про втрати ворога.

Що важливо розуміти, це була друга масштабна атака українських безпілотників на “Морозовськ” протягом останніх двох місяців.

За словами Кирила Буданова, цей ворожий об’єкт незабаром буде атакований повторно.

Журналісти поцікавилися у глави ГУР, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на цей аеродром. Він відповів ствердно.