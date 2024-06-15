В Саратовской области в России произошел мощный взрыв на газопроводе и вспыхнул пожар.

Что известно о взрыве на газопроводе в Саратовской области

Отмечается, что взрыв прогремел вблизи населенного пункта Сторожевка.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, взрыв произошел из-за разгерметизации газопровода в условиях аномальной жары.

После взрыва на газопроводе вспыхнул мощный пожар. Дым и огонь был заметен в нескольких километрах.

По словам российских чиновников, газопровод перекрыли, а пожар уже тушат.

Местные жители отмечают, что перед пожаром раздалось несколько мощных взрывов.

Российские СМИ со ссылкой на телеграмм-каналы отмечают, что пламя видно в нескольких километрах от места пожара в Татищевском районе Саратова, высота пламени достигает 50 метров.

Что известно о других инцидентах на территории РФ

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, ночью 14 июня по меньшей мере 70 дронов наносили мощные удары по российской авиабазе "Морозовск".

Как сообщил журналистам глава ГУР, дроны взлетали с территории Украины.

Речь шла о минимум 70, а может и больше украинских беспилотниках Dragon и Splash.

Кирилл Буданов также отметил, что в настоящее время его команда собирает информацию о потерях врага.

Что важно понимать, это была вторая масштабная атака украинских беспилотников на Морозовск в течение последних двух месяцев.

По словам Кирилла Буданова, этот вражеский объект в скором времени будет атакован повторно.

Журналисты поинтересовались у главы ГУР, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на этот аэродром. Он ответил утвердительно.