РФ опередило США в поставках газа в Европу — FT

В мае импорт газа из России в Европу впервые почти за два года превысил поставки из США, несмотря на попытки европейских стран отказаться от российского ископаемого топлива.

Россия в мае поставила в Европу газа больше, чем США

Издание Financial Times пишет, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, и регион увеличил импорт СПГ, а основным поставщиком стали США. В сентябре 2022 года США обогнали Россию как поставщика газа в Европу, и с 2023 года на них приходится около пятой части поставок.

В прошлом месяце поставки российского трубопроводного газа и СПГ составляли 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию. СПГ из США составил 14% общего объема поставок в регион, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

В середине 2022 года Россия прекратила поставки газа по трубопроводам, соединяющим ее с северо-западной Европой, но продолжает поставлять его через Украину и Турцию.

В мае на объемы поставок повлияли разовые факторы, в частности, перебои в работе крупного американского предприятия по экспорту СПГ, а в июне Россия отправила больше газа через Турцию накануне запланированных ремонтных работ. Спрос на газ в Европе также остается относительно слабым, а уровень запасов в хранилищах на рекордно высоком для этого времени году уровне.

Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS, отметил, что "такой поворот вряд ли продлится долго", поскольку летом Россия сможет поставлять СПГ в Азию по Северному морскому пути. По его словам, это, вероятнее всего, приведет к сокращению объемов поставок в Европу, тогда как производство СПГ в США снова возросло.

В этом году также заканчивается действие транзитного соглашения между Украиной и Россией, что ставит под угрозу потоки газа по этому маршруту. Европейская комиссия поддерживает усилия по разработке инвестиционного плана по расширению пропускной способности трубопроводов Южного газового коридора между ЕС и Азербайджаном.

Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что поставок по этому маршруту пока недостаточно, чтобы заменить 14 млрд кубометров российского газа, поступающего через Украину.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что во время поездки в Японию она выразила обеспокоенность тем, что СПГ перенаправляется из Европы для удовлетворения спроса в Азии. По ее словам, Токио и Брюссель создали "систему раннего предупреждения" для мониторинга нехватки СПГ и договорились, что страны должны принимать меры по энергосбережению.

ЕС готов компенсировать какие-либо негативные события, связанные с предложением или спросом на мировых газовых рынках. Наши газовые хранилища остаются на рекордно высоком уровне, а спрос на газ стабилизировался на рекордно низком уровне, сократившись на 20% по сравнению с 2021 годом, — подытожила Симсон. Поделиться

Санкции против российского СПГ

Страны ЕС обсуждают санкции в отношении российского СПГ в Европе, но не рассматривают возможность полного запрета на импорт.

FT писало, что "Газпром" в ближайшие 10 лет вряд ли сможет восстановить объемы продаж газа, утраченные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Экспорт в Европу к 2035 году составит в среднем 50 млрд-75 млрд кубометров в год — почти треть довоенного уровня.

Чтобы компенсировать ущерб от потери европейского рынка, Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может проявить